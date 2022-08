Bartosz Slisz może odejść z Legii Warszawa. Zagranica wzywa

Bartosz Slisz jeszcze w obecnym okienku transferowym może zmienić klub. Pomocnik Legii Warszawa może trafić do drugoligowego Bordeaux - donoszą francuskie media. Gdyby transfer doszedł do skutku, to 23-latek występowałby w jednej drużynie z Rafałem Strączkiem.

