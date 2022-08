Właściciel Lecha wskazuje faworyta do mistrzostwa Polski. "Trzeba szczerze powiedzieć"

Lech Poznań w maju zdobył upragnione mistrzostwo Polski: nie dość, że po siedmiu latach przerwy, to jeszcze na stulecie klubu. Na finiszu Lech wyprzedził Raków Częstochowę, ale od tej pory wszystko zaczęło się walić: najpierw z powodów osobistych odszedł Maciej Skorża, a następnie zespół przed eliminacjami Ligi Mistrzów zamiast się wzmocnić, to się osłabił. I w efekcie doznał kompromitującej porażki z Karabachem (1:0 i 1:5), a następnie w el. LKE przeszedł dużo słabszych rywali i to nie bez problemów: Dinamo Batumi (5:0 i 1:1), Vikingur (0:1 i 4:1 po dogrywce) oraz Dudelange (2:0 i 1:1).

REKLAMA

Zobacz wideo Mueller błyskawicznie reaguje na losowanie LM. "Panie Lewangoalski"

Do tego doszedł fatalny start w ekstraklasie: Lech po czterech kolejkach ma zaledwie jeden punkt. Zremisował na wyjeździe z Zagłębiem Lubin (1:1) i przegrał trzy mecze, wszystkie u siebie: 0:2 ze Stalą Mielec, 1:3 z Wisłą Płock i 0:1 ze Śląskiem Wrocław. Mistrzowie Polski zajmują ostatnie miejsce w tabeli (choć mają zaległe mecze). I między innymi z tego powodu Rutkowski głównego faworyta do mistrzostwa Polski widzi w Rakowie.

Właściciel Lecha Poznań zachwala Raków. "Fantastyczna robota Świerczewskiego"

- To nie jest tylko moja opinia, że Raków Częstochowa jest największym faworytem do zdobycia mistrzostwa Polski. To trzeba szczerze powiedzieć - stwierdził w rozmowie z Meczykami.

- My mamy swoje problemy, słabo wystartowaliśmy i mamy przed sobą ogromne wyzwanie. Legia ma swoje problemy. Zobaczymy, jak Pogoń, która grała fantastycznie w zeszłym sezonie. Raków z kolei zagrał bardzo dobrze, bardzo, bardzo ciekawy projekt, bardzo dobrze zarządzany.

- Jest to zupełnie inny projekt niż nasz, więc bardzo trudno porównać kluby do siebie. Raków jest oparty na fantastycznej robocie, ale też sercu Michał Świerczewskiego. Gdyby nie on, Rakowa by pewnie nie było. On robi bardzo dobrą robotę