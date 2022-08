Widzew pokonuje lidera ekstraklasy. Pierwsza wygrana od 3013 dni. Przepiękny centrostrzał [WIDEO]

Wisła Płock była jednym z największych zaskoczeń na początku sezonu Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Pavola Stano do tej pory wygrywał z Lechią Gdańsk (3:0), Lechem Poznań (3:1) czy remisował z Pogonią Szczecin (2:2). Widzew Łódź z kolei imponował swoim stylem gry, ale nie przynosiło to wielu punktów. Beniaminek ekstraklasy stanął w sobotni wieczór przed szansą, by zbliżyć się do ligowej czołówki.

Pierwsza wygrana Widzewa w Ekstraklasie od 3013 dni. Wspaniały centrostrzał Pawłowskiego

Widzew Łódź fantastycznie rozpoczął spotkanie siódmej kolejki ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Janusza Niedźwiedzia miał rzut rożny w piątej minucie. Piłkę co prawda wybił Steve Kapuadi, ale ta wylądowała przed polem karnym, gdzie znajdował się Karol Danielak. Pomocnik Widzewa od razu uderzył piłkę i po chwili cieszył się z pierwszej bramki w sezonie. Płocczanie starali się wyrównać, ale Henrich Ravas obronił uderzenie piłki głową ze strony Rafała Wolskiego, a potem piłka została wybita niemal z linii bramkowej.

Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie obrona Widzewa Łódź była na tyle dobrze zorganizowana, że nie dopuszczała wielu akcji ze strony Wisły. Karol Danielak podał w 55. minucie do Bartłomieja Pawłowskiego, ustawionego na prawym skrzydle. Najskuteczniejszy piłkarz Widzewa zdecydował się na centrostrzał, po którym pokonał Bartłomieja Gradeckiego. Centrostrzał, bo nikt do końca nie może mieć pewności, czy to było nieudane dośrodkowanie, czy też bardzo zaskakujący strzał.

W końcówce spotkania Wisła otrzymała rzut karny po tym, jak Dominik Kun sfaulował Marko Kolara. Bramkę z jedenastu metrów zdobył Davo. Tym samym Wisła zanotowała pierwszą porażkę w sezonie, a Widzew wygrał pierwszy domowy mecz w ekstraklasie od 3013 dni i meczu z Piastem Gliwice w sezonie 13/14 (2:1).

Mimo pierwszej porażki w sezonie Wisła Płock pozostaje liderem Ekstraklasy z 16 punktami i ma dwa punkty przewagi nad Legią Warszawa. Z kolei Widzew Łódź ma już dziesięć punktów po siedmiu kolejkach i awansował na szóste miejsce w tabeli Ekstraklasy.