Efektowna wygrana Pogoni. Kluczowa rola Pontusa Almqvista

Pogoń Szczecin dobrze rozpoczęła nowy sezon Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Jensa Gustafssona wygrał cztery na sześć meczów i znajdował się w górnej połówce tabeli. Pogoń rywalizowała także w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy, ale odpadła w drugiej rundzie, przegrywając w dwumeczu z duńskim Broendby. Wygrana z Zagłębiem Lubin była szansą dla szczecinian, by nawiązać kontakt z czołówką Ekstraklasy.

Efektowna wygrana Pogoni Szczecin. Gol Dąbrowskiego w 30. urodziny

Początek meczu w Szczecinie był dużo lepszy w wykonaniu Zagłębia Lubin, który dochodził do sytuacji i starał się pokonać Dante Stipicę. Po 20 minutach Pogoń zaczęła się rozpędzać, a w 27. minucie cieszyła się z pierwszej bramki. Marcel Łęgowski zdecydował się na krótkie rozegranie rzutu rożnego i potem wycofał piłkę do Damiana Dąbrowskiego, znajdującego się kilka metrów przed polem karnym. Kapitan Pogoni Szczecin był niepilnowany i błyskawicznie zdecydował się na uderzenie na bramkę strzeżoną przez Kacpra Bieszczada. Piłka najpierw uderzyła w słupek, a potem wpadła do siatki.

Pogoń Szczecin starała się zamknąć mecz jak najszybciej w drugiej połowie. Wtedy kluczową postacią był Szwed Pontus Almqvist, który najpierw popędził z piłką w kierunku bramki i podał piętą do Kamila Grosickiego, notując asystę w 62. minucie. Minutę później Almqvist był już bezlitosny i po błędzie Bartosza Kopacza uderzył w krótki róg, dając Pogoni trzybramkowe prowadzenie. Swoją okazję później miał m.in. Damjan Bohar, ale ta nie została wykorzystana.

Wygrana 3:0 Pogoni Szczecin nad Zagłębiem Lubin oznaczała, że zespół prowadzony przez Jensa Gustafssona awansował na trzecie miejsce w tabeli z 13 punktami i, mając mecz zaległy, traci tylko trzy punkty do prowadzącej Wisły Płock. Z kolei Zagłębie ma osiem punktów po siedmiu meczach i zajmuje 11. miejsce. Pogoń zagra kolejny mecz w środę 31 sierpnia, gdzie zmierzy się z Rakowem Częstochowa.