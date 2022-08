Legia pozbywa się transferowego niewypału. Straciła miliony, a on twierdzi: Kochają mnie

Rychłe odejście Lirima Kastratiego z Legii Warszawa potwierdzał trener Kosta Runjaić przed meczem ze Stalą Mielec w miniony piątek. - Lirim Kastrati i Joel Abu Hanna nie są gotowi, by grać w każdym meczu. Chcemy ich rozwijać i wypożyczyć. Wydaje mi się, że to sytuacja win-win, dla obu stron będzie to korzystne rozwiązanie - mówił trener stołecznego klubu. Pierwotnie Kastrati miał wrócić do Legii z końcem tego sezonu, ale wygląda na to, że warunki transferu uległy zmianie.

TVP Sport informuje, że Lirim Kastrati odchodzi z Legii Warszawa na zasadzie transferu definitywnego, a nie w ramach wypożyczenia, jak do tej pory informowano. Skrzydłowy z Kosowa dołączy do węgierskiego MOL Fehervar i podpisze z nowym pracodawcą kontrakt ważny do końca czerwca 2025 roku. "Warszawski klub nie zarobi na graczu z Kosowa, ale przynajmniej uwolni się od jego kontraktu" - czytamy na sport.tvp.pl. Kastratim interesowała się także chorwacka Rijeka.

Lirim Kastrati wypowiedział się na temat swojej postawy w poprzednim sezonie w rozmowie z dziennikiem "Kohen". Z jego wypowiedzi wynika, że cieszył się dobrą opinią wśród kibiców Legii Warszawa. - Poprzednie rozgrywki były najgorszymi w mojej karierze. Ostatni trener czuł do mnie antypiatę i były mecze, w których nie grałem. Zapomniałem już o poprzednim sezonie i jestem skupiony na tym, co będzie w przyszłości. Dostawałem poważne oferty, ale klub nie chciał mnie puścić. Kibice mnie kochają i chcą, bym dawał z siebie wszystko - mówił Kosowianin.

Lirim Kastrati dołączył do Legii Warszawa we wrześniu zeszłego roku za 1,3 miliona euro (w przeliczeniu ponad 6,1 mln złotych) z Dinama Zagrzeb. Od tego czasu reprezentant Kosowa zagrał w 24 meczach Legii we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę.