Widzew Łódź się wzmacnia. "Dla mnie Ekstraklasa jest topową ligą"

Widzew Łódź po ośmiu latach tułaczki po niższych ligach wrócił do ekstraklasy. Celem łodzian na ten sezon jest utrzymanie w ekstraklasie. Widzew rozpoczął rozgrywki nie najgorzej. Po sześciu kolejkach czterokrotni mistrzowie Polski mają siedem punktów i zajmowali dziewiąte miejsce. Działacze klubu nadal szukali jednak wzmocnień i dopięli kolejny transfer.

REKLAMA

Zobacz wideo Najwyższy kontrakt w historii Rakowa. "To jest inwestycja" [Sport.pl LIVE]

Korona pokonała Radomiaka w "świętej wojnie". Petardy strzelały przed hotelem

Kolejny transfer Widzewa. Wzmacniają linię obrony

Ekipę Widzewa zasilił Chorwat Mato Milos. 29-letni prawy obrońca zaliczył w przeszłości sporo klubów. Zaczynał w HNK Rijeka, gdzie zadebiutował w Chorwackiej ekstraklasie. Potem był wypożyczany do włoskich klubów (AC Siena, Spezia Calcio i AC Perugia). Wrócił do ojczyzny, do NK Istra, skąd trafił do Benfiki Lizbona. Stamtąd został wypożyczony do Lechii Gdańsk. Potem zaliczył jeszcze Desportivo Aves, NK Osijek i w końcu zakotwiczył w Widzewie. Rozegrał ponad 20 spotkań w kadrach młodzieżowych Chorwacji, a w 2017 roku zaliczył nawet debiut w dorosłej reprezentacji.

- Muszę przyznać, że bardzo lubię nie tylko wasz kraj, ale również polską ligę. Kiedy dostałem ofertę z Widzewa, moja żona była bardzo szczęśliwa, że znowu przyjedziemy do Polski i tutaj zamieszkamy. Dla mnie Ekstraklasa jest topową ligą i to był jeden z powodów, dla których zdecydowałem się na ten krok. Uważam, że wasze rozgrywki są trudniejsze i wymagają więcej biegania oraz siły fizycznej, a poza tym nigdy nie wiadomo, kto zdobędzie tytuł. Dodatkowo macie piękne stadiony, oddanych kibiców i świetną infrastrukturę – wszystkie te rzeczy w Polsce są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Pod tym względem Ekstraklasa ma przewagę nad ligą chorwacką, a jeśli chodzi o grę w Europie, uważam że progres jest kwestią czasu – powiedział Chorwat w rozmowie z klubowymi mediami. Dodał, że kiedy otrzymał telefon z Widzewa szybko wyszukał informacje na temat klubu i zapytał się o opinię Patryka Lipskiego, z którym grał w Lechii. - Mocno naciskałem, żeby dopiąć ten transfer, bo chciałem jak najszybciej tutaj przyjechać – stwierdził.

Rzeźniczak po raz pierwszy otwiera się po stracie syna. Rozmowa trudna, pełna emocji, łez

Milos podpisał kontrakt do 2024 roku. W sobotę obejrzy z trybun mecz Widzewa z liderującą Wisłą Płock. Szansę na debiut będzie miał tydzień później, kiedy Widzew zagra na wyjeździe z Lechem Poznań.