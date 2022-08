Oficjalnie: Fatalne wieści w sprawie kontuzji Kamila Pestki

Kibice i działacze Cracovii mogą mówić w ostatnim czasie o sporym pechu. Ekipa z Małopolski pomimo bardzo dobrego początku sezonu, nie wygrała żadnego z trzech ostatnich spotkań. Co więcej, w czasie zremisowanego ostatniego spotkania ze Śląskiem Wrocław 1:1, poważnej kontuzji nabawił się Kamil Pestka.

Kamil Pestka nie zagra już do końca sezonu? Trener Cracovii nie jest optymistą

Zawodnik upadł na murawę w pierwszej połowie bez kontaktu z rywalem i na noszach opuścił boisko. - Można powiedzieć, że takie kontuzje są zawsze najgroźniejsze. Bo jemu gdzieś tam uciekła noga na śliskiej murawie, ta pięta została w miejscu i nastąpił uraz - mówił podczas pomeczowej konferencji prasowej trener "Pasów" Jacek Zieliński.

Jego przypuszczenia sprawdziły się i niewykluczone, że zawodnik nie zagra już do końca sezonu, bowiem miał zerwać więzadła w kolanie. Szkoleniowiec przyznał to podczas konferencji prasowej przed meczem z Wartą Poznań: - Wiele wskazuje na to, że Kamila zabraknie już do końca sezonu. Mamy końcówkę sierpnia, teraz czeka go zabieg, a później rehabilitacja. Liczymy się zatem z tym, że Pestka nie zagra już do końca sezonu - stwierdził Zieliński.

Trener Cracovii dodał, że klub będzie szukał zawodnika o podobnej charakterystyce, jednak może być to trudne. Do końca okienka zostało bowiem niewiele czasu, a według Zielińskiego, jakościowych graczy o podobnej charakterystyce jest bardzo mało.

Pestka w poprzednim sezonie zagrał w 27 spotkaniach, w czasie których zdobył cztery bramki oraz zaliczył dwie asysty. Sporo mówiło się o zainteresowaniu jego grą ze strony Czesława Michniewicza. Selekcjoner reprezentacji Polski kojarzy Pestkę jeszcze z czasów pracy z młodzieżowymi drużynami kadry i ma być fanem jego talentu.

Spotkanie Cracovii z Wartą Poznań zaplanowano na niedzielę 28 sierpnia i rozpocznie się o godzinie 12:30. Jak zostało wcześniej wspomniane "Pasy" są 4. w tabeli, natomiast rywale zajmują 15. miejsce.