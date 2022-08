Carlitos najpierw wykonał wymowny gest, a potem zabrał głos. "Legia zmieniła moje życie"

Carlitos po niespełna trzech latach ponownie zagrał dla Legii Warszawa. Hiszpan wrócił w idealnym wręcz momencie, bo niezwykle przydał się stołecznej drużynie w meczu 7. kolejki Ekstraklasy ze Stalą Mielec. Legia długo męczyła się na wyjeździe, ale dzięki błyskowi geniuszu swojego nowego-starego napastnika, wywiozła z Podkarpacia trzy punkty.

Carlitos wrócił i od razu został bohaterem Legii. Po meczu zdradził, dlaczego chciał znów grać w Warszawie

Carlitos zdobył w 75. minucie jedyną bramkę w meczu. Zbiegł z prawej strony w pole karne, zwiódł pilnującego go obrońcę i potężnym strzałem pod poprzeczkę pokonał Bartosza Mrozka. Piłkarz cieszył się niczym dziecko z tego gola. Wykonał bardzo wymowny gest do kamery. Pocałował "L-kę", tym samym pokazując, jak ważny jest dla niego powrót do Warszawy.

Legia zainkasowała kolejne trzy punkty, dzięki czemu umocniła się na drugim miejscu w tabeli. Bohater tego dnia po meczu natomiast otworzył się w rozmowie z klubowymi mediami. Carlitos wyznał, dlaczego zdecydował się na powrót do Polski i ponowną grę dla "Wojskowych".

- Legia to dla mnie więcej niż klub. Legia zmieniła moje życie i dała mi wszystko. Mogłem wybrać inny kierunek i zyskać pod kątem ekonomicznym, ale nie chciałem tego robić. Chciałem wrócić do Legii - powiedział piłkarz, cytowany przez oficjalny profil klubu na Twitterze.

Wcześniej Carlitos występował w barwach Legii w latach 2018-2019. Rozegrał w tym czasie 51 spotkań i strzelił 21 goli. Na polskich boiskach grał także dla Wisły Kraków, w której barwach został królem strzelców Ekstraklasy. Ostatnio był zawodnikiem Panathinaikosu Ateny, gdzie rozegrał 70 meczów i zdobył 18 bramek.