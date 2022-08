Fortuna. Excel zaświeci się na zielono. Tyle otrzyma Lecha za awans do fazy grupowej LKE

Lech Poznań wygrał 3:1 w dwumeczu z luksemburskim F91 Dudelange. Choć w czwartkowym rewanżu Mistrz Polski tylko zremisował, to i tak wystarczyło to do awansu do fazy grupowej. Już za dwa tygodnie poznański zespół rozegra pierwszy mecz grupowy w Lidze Konferencji Europy.

Lech Poznań jest jedynym reprezentantem Polski w fazie grupowej europejskich pucharów. Dzięki zwycięstwu nad F91 Dudelange poznański klub zagwarantował sobie już wysoką premię. Za sam awans UEFA wypłaci polskiej drużynie 2,94 miliona euro, co w przeliczeniu na polską walutę daje sumę 14 milionów złotych. Kwota robi wrażenie. Już przed dwumeczem z Luksemburczykami mistrz Polski zarobił 1,01 miliona euro (blisko 5 miliona złotych).

Zarobek Lecha może się jeszcze powiększyć. UEFA przewidziała bonusy finansowe za zwycięstwa oraz remisy w spotkaniach grupowych. Mistrz Polski może zainkasować 500 tysięcy euro, natomiast podział punktów będzie warty 166 tysięcy euro. Ponadto w przypadku awansu do 1/16 finału rozgrywek UEFA wypłaci 300 tysięcy euro. Wygrana grupy to dodatkowe 650 tysięcy euro, zaś drugie miejsce gwarantuje premię 325 tysięcy euro. Jest więc o co grać także podczas starć grupowych.

Z kim Lech Poznań zagra w fazie grupowej? Losowanie już dziś

Lech Poznań w piątek po 14:30 pozna swoich grupowych rywali. Wtedy odbędzie się losowanie fazy grupowej. Mistrzowie Polski znaleźli się w czwartym koszyku i mogą trafić na trudnych rywali - zwłaszcza z pierwszego koszyka. Tam znalazły się najsilniejsze zespoły biorące udział w tegorocznej Lidze Konferencji Europy. Ponadto Lech może trafić między innymi na 1. FC Koeln, Fiorentinę czy też Anderlecht.

