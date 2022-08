Media: Łukasz Teodorczyk może wrócić do ekstraklasy. Jest chętny

Jeszcze pięć lat temu Łukasz Teodorczyk mógł przebierać w ofertach czołowych klubów europejskich, ale w ciągu kilku lat jego sytuacja uległa radykalnej zmianie.

Łukasz Teodorczyk wróci do polskiej ligi? Jeden klub wyraża zainteresowanie

Ostatnie cztery sezony to pasmo niepowodzeń byłego reprezentanta Polski. Przygody z Udinese oraz RSC Charleroi okazały się pomyłką. W barwach tych drużyn wystąpił łącznie w 49 spotkaniach, w których zdobył zaledwie dwie bramki. Na przełamanie liczył w Vicenzie, gdzie grał przez ostatnie pół roku. 31-latek zagrał w 14 meczach, w których strzelił jednego gola, a jego drużyna spadła do Serie C.

Z końcem czerwca wygasła umowa Teodorczyka z włoskim klubem. W tej sytuacji Polak pozostaje bez drużyny. Jednak sytuacja może ulec zmianie już w ciągu najbliższych tygodni. Jak informują dziennikarze portalu Meczyki.pl, napastnik znalazł się w kręgu zainteresowania zespołów z ekstraklasy. Jednym z nich jest Jagiellonia Białystok.

Jak czytamy, "temat przenosin do klubu z Podlasia nie jest na razie na zaawansowanym etapie i na ostateczne rozwiązanie tematu przyszłości 31-latka trzeba jeszcze poczekać". Wątpliwości w działaczach Jagiellonii wzbudza częsta nieobencość Teodorczyka. W związku z licznymi kontuzjami, piłkarz spędził w ostatnich czterech sezonach na boisku zaledwie 1694 minuty i strzelił trzy gole. Wcześniej zainteresowany Polakiem był także inny klub z polskiej ligi - Radomiak Radom.

Łukasz Teodorczyk jest wychowankiem Wkry Żuromin. Później trafił do Polonii Warszawa, a w 2013 r. zasilił Lecha, w którym spędził nieco ponad pół roku. Następnie wyjechał za granicę. Najlepiej wiodło mu się w Dynamie Kijów i Anderlechcie, z którymi zdobył pięć trofeów, a w sezonie 2016/17 był królem strzelców belgijskiej Jupiler Pro League. W 2018 r. pojechał z kadrą na mundial do Rosji.