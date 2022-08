Mecz Legia - Górnik w końcu się skończył. Wolta Zabrzan

Mecz Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze odbył się w miniony piątek, jednak jeszcze przez kolejnych kilka dni dostarczał emocji kibicom. Wszystko za sprawą licznych kontrowersji, które miały miejsce w trakcie potyczki. Górnik prowadził już 2:0, jednak ze stolicy wywiózł tylko punkt, m.in. przez decyzję sędziego Łukasza Kuźmy, który podyktował wątpliwego karnego dla gospodarzy. To rozwścieczyło Lukasa Podolskiego, który kolejny raz skrytykował system VAR, a później pokłócił się jeszcze z dziennikarzem Łukaszem Wiśniowskim.

Górnik największe zastrzeżenia po tym meczu miał jednak do Josue. Kierownik śląskiego klubu oskarżył kapitana Legii Warszawa o oplucie Krzysztofa Kubicy. "Nasi zawodnicy zgłosili to sędziemu, ale ani główny, ani VAR nie zareagowali na to. Poszukujemy zdjęć z końcówki 61. minuty meczu. Josue wstając opluł Kubicę. Jest reakcja w stosunku do rywala i sędziego. Bez kary (na razie)" - napisał na Twitterze Krzysztof Skutnik.

"Dziennik Zachodni" poinformował, że Górnik zamierza złożyć skargę na zachowanie piłkarzy Legii do Komisji Ligi. Josue miał bowiem jeszcze obrazić bramkarza Daniela Bielicę po wykonaniu wspomnianego rzutu karnego. Reszta drużyny gospodarzy natomiast przeszkodziła rywalom w przedmeczowej rozgrzewce, wchodząc na ich połowę, by spotkać się z kibicami.

Rafał Musioł podał jednak w środę na Twitterze, że z planów Górnika nic nie wyjdzie. Klub nie złoży zażalenia na swojego piątkowego rywala z prostego powodu - braku dowodów. "Żadna z kamer nie zarejestrowała oplucia Kubicy przez Josue. Oświadczenie piłkarza to za mało, by żądać kary" - przekazał dziennikarz "Dziennika Zachodniego". Tym razem zatem upiecze się Portugalczykowi, jeśli faktycznie zachował się w tak niesportowy sposób.

Legia Warszawa po remisie z Górnikiem ma na koncie 11 punktów i zajmuje drugie miejsce w tabeli Ekstraklasy, ze stratą pięciu punktów do Wisły Płock. Zabrzanie zgromadzili natomiast siedem punktów i plasują się na dziesiątej pozycji. Mają jednak o jeden mecz rozegrany mniej.

