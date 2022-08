Rafał Wolski dostał sensacyjną, zagraniczną ofertę. Ostatnia szansa Wisły Płock

Rafał Wolski jest w tym sezonie zdecydowanie najlepszym piłkarzem ekstraklasy. Uznawany w przeszłości za wielki talent przechodzi aktualnie renesans formy. Jego dorobek w pierwszych sześciu meczach to pięć bramek i dwie asysty. Na dodatek Wisła Płock z nim na "dziesiątce" w składzie jest liderem ekstraklasy z 16 punktami na 18 możliwych do zdobycia.

Rafał Wolski może trafić do tureckiego Sivassporu

Dobry początek sezonu, a także zwyżkowa forma w poprzednim sprawiły, że Wolskim zainteresowały się kluby zagraniczne. Jak informuje Interia, ofertę złożył turecki Sivasspor, Szczegóły nie zostały podane, ale wiadomo, że oferta miała nie być zadowalająca dla piłkarz, jak i Wisły Płock. Niewykluczone jednak, że 13. zespół ligi tureckiej ubiegłego sezonu ponowi ofertę. Kontrakt Wolskiego z Wisłą Płock obowiązuje do czerwca 2023 roku, więc aktualne okno transferowe jest ostatnim, w którym Wisła mogłaby na nim zarobić. Zainteresowanych klubów jest ponoć więcej.

W Sivassporze występuje Karol Angielski, który w poprzednim sezonie był najbardziej bramkostrzelnym Polakiem w lidze. W przeszłości grał tam Kamil Grosicki

29-letni Wolski występował już za granicą w latach 2013-2016. W 2013 roku został kupiony przez Fiorentinę za 2,7 mln euro z Legii Warszawa. Pobyt w tym klubie, podobnie jak w Bari czy w belgijskim Mechelen zakończył się źle.

Rafał Wolski skazany za jazdę pod wpływem alkoholu. Fala krytyki spadła na piłkarza

Piłkarz dobrze czuje się w ekstraklasie. Pojawiały się nawet głosy, że piłkarz powinien zostać powołany do kadry Czesława Michniewicza. Te głosy nieco ucichły po tym, jak w mediach poinformowano o tym, że piłkarz ostał skazany przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście na karę grzywny w wysokości 7,5 tys. zł. Odebrano mu również prawo jazdy na okres trzech lat. Dodatkowo piłkarz musi wpłacić 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. To efekt jego nieodpowiedzialnego zachowania, gdy w nocy z 16 na 17 sierpnia 2021 roku wsiadł za kierownicę pod wpływem alkoholu. We krwi miał 1,7 promila.

Lawina krytyki spadła na Wolskiego. "Głupota", "Najgorszy piłkarz Ekstraklasy"