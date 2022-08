Urban krytykuje Podolskiego. "Niech gra w piłkę, zamiast pouczać starszych"

Decyzja o zwolnieniu Jana Urbana z funkcji trenera Górnika Zabrze zszokowała zarówno kibiców zespołu, jak również dziennikarzy i ekspertów piłkarskich. W poprzednim sezonie pod wodzą polskiego szkoleniowca Górnik uplasował się na ósmym miejscu w tabeli oraz dotarł do ćwierćfinału Pucharu Polski, co jak na ówczesne możliwości drużyny było przyzwoitym wynikiem. Mimo to władze klubu zdecydowały się na przedwczesne zakończenie współpracy z Janem Urbanem.

Dlaczego Urban został zwolniony z Górnika?

Głównym powodem zwolnienia 60-letniego szkoleniowca był konflikt z prezesem Górnika - Arkadiuszem Szymankiem, jednak według niepotwierdzonych informacji, do tej takiej decyzji miał przyczynić się również Lukas Podolski. Mistrz świata z 2014 roku klika dni przed zwolnieniem Urbana w wywiadzie dla "WP Sportowe Fakty" stwierdził, że jest przeciwny zwalnianiu prezesa, ponieważ z nowym musiałby od początku budować plan na pobyt w Górniku.

Tuż po zakończeniu pracy Jana Urbana piłkarz stanowczo twierdził, że nie miał nic wspólnego ze zwolnieniem trenera. - To trzeba nie mieć mózgu, żeby coś takiego mówić! - grzmiał Podolski. Do całej sytuacji w rozmowie dla "Przeglądu Sportowego" odniósł się były trener Górnika, który ma za złe Podolskiemu, że ten nie opowiedział się po jego stornie w konflikcie z Szymankiem.

Jan Urban odniósł się do słów Podolskiego

- Podolski opowiedział się po drugiej stronie, mówiąc, że nie chciałby kolejnemu prezesowi tłumaczyć swojej koncepcji na pobyt w Górniku. Nie bardzo rozumiem, co i dlaczego piłkarz miałby tłumaczyć szefowi klubu, skoro ma podpisany kontrakt. Powiedział też, że dziwi go całe poruszenie po moim zwolnieniu, bo takie rzeczy dzieją się na całym świecie. Zgoda, ale są zwolnienia normalne, nienormalne i zaskakujące. To moje do normalnych nie należało - powiedział Jan Urban.

- Niech gra w piłkę, zamiast pouczać innych, starszych od siebie. Żalu nie czuję, ale nie przejdę nad tym do porządku dziennego, ponieważ na razie to ja coś zrobiłem dla Górnika i zapisałem się w historii tego klubu, a on dopiero na to pracuje - dodał były reprezentant Polski.

- To przykra sytuacja, ale nie będę teraz chodził, płakał i się skarżył. Dotąd niewiele wypowiadałem się w mediach w tej kwestii, decyzję podjęły osoby, które widziały inny kierunek rozwoju dla Górnika. To jest całkowicie normalne w piłce. Nienormalne było tylko to, że zwolniono mnie tuż po rozpoczęciu przygotowań do sezonu - podsumował Urban.

Nowym trenerem Górnika Zabrze został Niemiec Bartosch Gaul. Po pięciu kolejkach zespół znajduje się na 11. miejscu w tabeli z siedmioma punktami na koncie. Do tej pory Jan Urban nie znalazł jeszcze nowego miejsca pracy.