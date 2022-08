We wtorek dobiegły do nas smutne informacje. Po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 83 lat zmarł wybitny dziennikarz sportowy Andrzej Stanowski. "Zapamiętam go jako niezwykle inteligentnego człowieka" - napisał Adam Małysz.

2 fot. Pixabay CC Otwórz galerię Na Gazeta.pl