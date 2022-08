Najlepszy strzelec ekstraklasy w tym sezonie skazany za jazdę pod wpływem alkoholu

Rafał Wolski wpadł w kłopoty w nocy z 16 na 17 sierpnia 2021 roku. Patrol policji dostrzegł dziwnie poruszającego się mercedesa, za którego kierownicą siedział piłkarz. Jak podaje Onet.pl, samochód miał najechać na torowisko tramwajowe. Kontrola wykazała, że Wolski był pod wpływem alkoholu. We krwi miał 1,7 promila.

Rafał Wolski skazany za jazdę pod wpływem alkoholu. Sąd odebrał mu prawo jazdy i wyznaczył grzywnę

- Kierowca nie dostosował się do znaku drogowego C9 ("nakaz jazdy z prawej strony znaku"). W związku z tym pojazd został zatrzymany do kontroli, podczas której okazało się, że kierowca jest nietrzeźwy - przekazał mł. inspektor Sebastian Gleń z krakowskiej policji, cytowany przez wspomniany portal.

Po niespełna roku sprawa ta ma swój finał. Rafał Wolski 8 lutego 2022 roku został skazany przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście na karę grzywny w wysokości 7,5 tysiąca złotych. Odebrano mu również prawo jazdy na okres trzech lat. Dodatkowo piłkarz musi wpłacić 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Prokuratura domagała się bardziej surowej kary, jednak Sąd Okręgowy w Krakowie, decyzją z 15 lipca 2022 roku, podtrzymał wyrok z pierwszej instancji.

Portal Onet.pl skontaktował się z Rafałem Wolskim, by spytać go o sprawę. Piłkarz zobowiązał się do oddzwonienia. Nie zrobił jednak tego i nie odpowiedział już na kolejne telefony i Rzecznik Wisły Płock, Maciej Wiącek, przekazał natomiast dziennikarzom, że "nic nie wie na ten temat".

Rafał Wolski jest w tym sezonie jednym z najlepszych piłkarzy Ekstraklasy. To w dużej mierze dzięki jego grze i bramkom, Wisła Płock jest obecnie liderem tabeli z 16 punktami na koncie i przewagą aż pięciu nad drugą Legią Warszawa. 29-latek strzelił jak dotąd pięć goli i jest liderem klasyfikacji strzelców ex aequo ze swoim kolegą z zespołu, Davo Alvarezem.

