Znakomite transfery Zielińskiego w Legii. "Odwalił kawał świetnej roboty"

Legia Warszawa zremisowała 2:2 z Górnikiem Zabrze w meczu szóstej kolejki Ekstraklasy, a jedną z bramek dla stołecznego klubu zdobył Josue. Stołeczny klub awansował na trzecie miejsce w tabeli ligowej z 11 punktami i traci pięć punktów do prowadzącej Wisły Płock.

"Zieliński odwalił naprawdę kawał świetnej roboty"

To dobry sygnał dla Legii, która w minionym sezonie spisywała się słabo, a przez kilka tygodni drżała nawet o spadek do pierwszej ligi. W okresie transferowym z drużyny odeszli Mateusz Hołownia, Rafa Lopes i Mateusz Wieteska.

Kibice Legionistów liczyli na bardzo dobre ruchy transferowe. Do Warszawy trafili: Makana Baku, Paweł Wszołek i Rafał Augustyniak, wykupiono także Maika Nawrockiego. Nie każdemu takie ruchy przypadły do gustu. Zdaniem Pawła Gołaszewskiego, Jacek Zieliński (dyrektor sportowy Legii) zrobił, co mógł w aktualnej sytuacji finansowej klubu.

- Jacek Zieliński odwalił naprawdę kawał świetnej roboty, bo od początku było wiadome, że jednak on w tym oknie nie będzie miał zbyt dużych środków, że większość z tego budżetu, który ma musi zostać przeznaczona na wykupienie Maika Nawrockiego z Werderu Brema, bo był czas do końca maja, aby podjąć tę decyzję i patrząc na to kogo Legia sprowadziła, w stosunku do tego, jakie finanse miał Jacek Zieliński to uważam, że to okienko jest naprawdę bardzo udane - powiedział w programie Sport.pl Live dziennikarz tygodnika "Piłka Nożna".

Gołaszewski podkreślił też, że budżet płacowy Legii jest już wyczerpany i jeśli miałby przyjść ktoś nowy, to musiałby odejść inny piłkarz. Być może kandydatem jest napastnik Lirim Kastrati, który od trzech spotkań nie złapał się nawet do dwudziestki powoływanej przez trenera Kostę Runjaicia na mecze.

- Myślę, że w Legii teraz nawet by się ucieszyli, jeżeli udałoby się im go po prostu oddać bez pieniędzy. I jeżeli on by odszedł i zwolniłyby się te dziesiątki tysięcy euro miesięcznie, to myślę, że wtedy byłaby szansa na zakontraktowanie, chociażby prawego obrońcy do rywalizacji z Mattiasem Johansson - dodał jeszcze dziennikarz.