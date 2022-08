Awans do fazy grupowej LKE katastrofą dla Lecha? "To jest paradoks"

Lech Poznań jest o krok od awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Czy zespół Johna van den Broma będzie w stanie grać mecze co trzy dni? O tym w programie Sport.pl LIVE porozmawiali Dominik Wardzichowski i Kacper Sosonowski, a także ich goście Paweł Gołaszewski z tygodnika "Piłka Nożna" oraz były piłkarz Tomasz Sokołowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski już czaruje. Stadion aż jęknął [SPORT.PL LIVE #31]

Co dla Lecha Poznań oznacza gra w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy?

Lech Poznań nie ma zbyt szerokiej kadry, a w przypadku awansu do grupy w europejskich rozgrywkach będzie grał co trzy dni. Dodatkowo będzie bardzo mało czasu na regenerację i odpoczynek. Czy eksperci uważają, że wejście do fazy grupowej może być pewnego rodzaju katastrofą?

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Absolutny hit Wieczystej. Ruszyli po byłego króla strzelców Ekstraklasy

- Lech do jedynej przerwy na kadrę, czyli do 20 września, rozegra 21 meczów. Nie, jednak 20 meczów, bo ten z drugiej kolejki został przełożony i chyba nie odbędzie się w tym oknie, bo nie ma kiedy. Teraz ten mecz przełożony z ostatniego weekendu jest w miejsce Pucharu Polski, czyli de facto mieli sobie nasi pucharowicze odpocząć, a będą grali tak jak inni. Tylko że inni pojeżdżą na mecze z pierwszo- czy drugoligowcami, a Lech zagra w lidze z Lechią Gdańsk. Tak się złożyło, że wszyscy pucharowicze grali w tej kolejce i te mecze zostały przełożone - powiedział Paweł Gołaszewski z "Piłki Nożnej" i dodał: - To też jest paradoks, że ten Lech non stop obrywa od kibiców czy dziennikarzy, a jest dzisiaj bliżej od fazy grupowej niż Raków Częstochowa.

Niespodziewany powrót Jędrzejczyka do kadry? "Przeżywa renesans formy"

- Tak, tylko teraz jak już Lech awansuje, bo ma zaliczkę 2:0 i też na podstawie tego co Dudelange pokazało, aczkolwiek będą grali u siebie i nie wiadomo, jak Lech odpowie na to, to też jest drugi aspekt. Tak jak powiedzieliście, Lech ma największe szanse. Ale czy później łączenie tego wszystkiego, przy tylu spotkaniach, nie będzie dla Lecha gorsze niż sam awans właśnie? Ale to już jest ich problem - zastanawiał się Tomasz Sokołowski.

Cały program możecie obejrzeć na naszym kanale na YouTube.