Niespodziewany powrót do reprezentacji Polski? "Przeżywa renesans formy"

Artur Jędrzejczyk ostatni raz wystąpił w reprezentacji Polski podczas eliminacji do Euro 2020. Łącznie ma na koncie 39 spotkań i 3 gole w narodowych barwach. Teraz wygląda na to, że po ponad dwóch latach obrońca może wrócić do kadry.

Artur Jędrzejczyk wróci do kadry? To może być głośny powrót. "Jest bardzo uniwersalny"

Informację o potencjalnym powołaniu 34-letniego obrońcy do reprezentacji podał w poniedziałek Cezary Kowalski ze stacji Polsat Sport. Z racji problemów selekcjonera z defensorami to właśnie Jędrzejczyk może okazać się dobrym rozwiązaniem. Zwłaszcza że może on grać zarówno na środku, jak i na boku obrony. " Wiele wskazuje na to, że trener kadry coraz intensywniej spogląda na Ekstraklasę" - napisał Kowalski na stronie polsatsport.pl.

"Według naszych informacji może za to już szykować się na powrót do reprezentacji Artur Jędrzejczyk. Obrońca Legii, który ma 39 występów w reprezentacji i przeżywa renesans formy. Do tego jest uniwersalny. W obronie może zagrać na każdej pozycji. W swoim szczytowym okresie reprezentacyjnym, podczas mistrzostw Europy w 2016 roku we Francji, grał jako lewy obrońca" - czytamy.

Artur Jędrzejczyk swoją dobrą formą może zasłużyć też na wyjazd na mundial. Gdyby tak się stało, defensor byłby być może najstarszym kadrowiczem. "Jeśli Jędrzejczyk pojedzie na mundial, skończy 35 lat i będzie prawdopodobnie najstarszym zawodnikiem w naszej drużynie. Wbrew pozorom, może to być jego wielkim atutem".

Artur Jędrzejczyk zastąpi Pawła Dawidowicza? Obrońca Hellasu kontuzjowany

W ostatni weekend Czesław Michniewicz udał się do Włoch, aby przyjrzeć się występom Polaków. Niestety selekcjoner nie mógł obejrzeć w akcji Pawła Dawidowicza. Były obrońca Lechii Gdańsk nabawił się kontuzji, która wyklucza go na jakiś czas z gry. Póki co nie wiadomo, kiedy 27-latek wróci na boisko. Wydaje się więc, że Artur Jędrzejczyk może być rozważany przez selekcjonera jako zastępstwo za Dawidowicza.