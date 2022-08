"Chcieliby sklonować Papszuna". Prezes Rakowa zdradza tajemnicę sukcesu

Raków Częstochowa jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich klubów w ostatnich latach. Częstochowianie dwa razy zdobyli Puchar Polski oraz Superpuchar Polski, a także dwa razy wywalczyli wicemistrzostwo kraju. W zeszłym roku odpadli w ostatniej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy. W tym mają szansę na fazę grupową.

REKLAMA

Zobacz wideo W Lechu Poznań mówią o rewolucji. Nowy trener przeciwieństwem Skorży [Sport.pl LIVE]

Raków Częstochowa wyznacza trendy. Od sześciu lat nie zmienili trenera i osiągają coraz większe sukcesy

Nie da się ukryć, że jedną z przyczyn sukcesów Rakowa Częstochowa jest stabilizacja na ławce trenerskiej. Marek Papszun został zatrudniony 18 kwietnia 2016 roku i od tamtej pory cieszy się zaufaniem zarządu i kibiców. Ponadto pod jego wodzą klub najpierw awansował do Ekstraklasy, a później stał się jedną z wiodących sił w polskiej piłce.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Adam Krawczak, prezes Rakowa Częstochowa, w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" również zauważył, że kluczem do sukcesów klubu jest stabilizacja. - Pewnie niektórzy chcieliby sklonować Michała Świerczewskiego i Marka Papszuna, a może nawet jeszcze kilka innych wyjątkowych osób z naszego klubu, jak choćby Wojtka Cygana właśnie. U nas przede wszystkim jest taka forma stabilizacji i konsekwencji.

Górnik składa skargę na Legię. Najpoważniejsze oskarżenie dotyczy Josue

- Operujemy głównie tymi samymi ludźmi. Jeśli gdzieś pojawiają się słabsze ogniwa, to je wymieniamy, ale kluczowe osoby w tym klubie są właściwie od czasów, kiedy przejął go Michał Świerczewski - dodał Krawczak.

Raków Częstochowa ma szansę na wyjście z grupy LKE? "Jestem w stanie to sobie wyobrazić"

Prezes Rakowa został zapytany także o to, czy Raków jego zdaniem ma szansę na wyjście z grupy w przypadku awansu do tej fazy rozgrywek. - Tak, to już teraz jestem sobie w stanie wyobrazić. Jesteśmy ambitni, mamy fajne wizje, ale patrzymy też realnie na to, co w danym momencie jesteśmy w stanie osiągnąć. Poprzeczkę stawiamy sobie coraz wyżej, bazując na solidnej analizie tego co mamy, gdzie jesteśmy i każdego dnia staramy się być po prostu odrobinę lepsi.

Raków dostał ofertę sprowadzenia Iago Herrerina. Natychmiastowa decyzja: Nie

Krawczak odniósł się także do kwestii celu, jaki jest stawiany na ten sezon ligowy drużynie. - Jeśli chcemy stawać się coraz lepsi, to pozostał nam tylko jeden możliwy krok do przodu jeżeli chodzi o ekstraklasę i taki jest nasz cel.