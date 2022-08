Śląsk potrafi nie tylko bronić. Piękny wolej Łyszczarza. Ale zwycięstwa nie ma [WIDEO]

Śląsk Wrocław podchodził do sobotniego spotkania w dobrym nastroju po zwycięstwie 1:0 nad Lechem w Poznaniu. Na przeciwnym biegunie była natomiast Cracovia. Zespół Zielińskiego, który powoli określano mianem "objawienia rundy jesiennej" przegrał dwa mecze z rzędu - 0:1 z Piastem Gliwice oraz 0:2 ze Stalą Mielec.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Sprawiedliwy remis w meczu Śląska z Cracovią

Spotkanie lepiej rozpoczęło się dla Cracovii, która strzeliła pierwszego gola w 15. minucie. W akcji bramkowej dobrze zachował się strzelec Patryk Makuch. Kiedy piłka trafił pod jego nogi po zamieszaniu w polu karnym, nie zastanawiał się, tylko mocno i celnie uderzył na bramkę Szromnika. Dla Makucha to drugie trafienie w sezonie.

Cracovia nie przejęła jednak kontroli nad tym, co działo się na boisku ani nie szukała sposobu, aby podwyższyć wyniki. Powoli rozkręcał się za to Śląsk, który wyrównał w końcówce pierwszej połowie. Pięknym wolejem z 11 metrach popisał się Adrian Łyszczarz, który wykorzystał dośrodkowanie Victora Garcii. Bramka, choć ładna, to spory udział miała w niej defensywa Cracovii. Jak widać na filmie poniżej, obok Łyszczarza było trzech zawodników Cracovii, a mimo to zawodnik miał dużo czasu, aby oddać strzał.

W drugiej połowie dużo bardziej do strzelenia drugiego gola dążył Śląsk, który dominował zwłaszcza w posiadaniu piłki. Cracovia szukała zaś trafienia po stałych fragmentach gry oraz kontrach. Najbliżej trafienia był w 84. minucie Ghita, który został w polu karnym po rzucie rożnym. Jego strzał głową minął jednak bramkę o kilkadziesiąt centymetrów.

Kierownik Górnika oskarża Josue. "Poszukujemy zdjęć z końcówki 61. minuty meczu"

Gra Śląska mogła się podobać. W ubiegłym tygodniu w meczu z Lechem dali się poznać jako zespół do bólu zdyscyplinowany w defensywie. Z Cracovią nie brakowało natomiast prób kombinacyjnej gry i ataków skrzydłami. Dobrze po wejściu na murawę zaprezentował się Denis Jastrzembski, który był blisko przeprowadzenia kluczowej akcji w meczu. Ostatecznie piłka po jego kilkudziesięciometrowym rajdzie lewą stroną nie trafiła do wbiegających kolegów.

W końcówce meczu Śląsk właściwie nie schodził z połowy Cracovii, a obrońcy gości kilkukrotnie ratowali się wybiciami piłki na różny z okolic piątego metra. Wynik byłby inny, gdyby w lepszej formie był Erik Exposito. Hiszpan gra ostatnio słabo i to spotkanie było na to kolejnym dowodem.

Najpierw perfekcyjna "piętka", a później obrazki znane z Polski [WIDEO]

Po remisie Cracovia zajmuje czwarte miejsce z 10 punktami na koncie, zaś Śląsk ma dziewięć punktów i zajmuje szóste miejsce.