Media: Lech Poznań może zwolnić trenera Van den Broma i wdrożyć plan awaryjny

Lech Poznań przybliżył się do awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, wygrywając 2:0 u siebie z Dudelange po bramkach Kristoffera Velde i Mikaela Ishaka. Styl gry mistrzów Polski pozostawiał jednak wiele do życzenia. "W przypadku Lecha Poznań wynik jest dobry, ale cała reszta zła - od atmosfery na trybunach, przez grę w czwartkowym meczu, po brak poprawy od dwóch miesięcy. Zwycięstwo 2:0 z Dudelange działa jak makijaż - tylko pozornie maskuje niedoskonałości." - pisze Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy dom Lewandowskiego robi piorunujące wrażenie. Chodź, patrz i podziwiaj

Media: John van den Brom zostanie zwolniony? Lech może wdrożyć plan awaryjny

Portal meczyki.pl informuje, że władze Lecha Poznań rozważają możliwość rozstania z Johnem van den Bromem i wdrożenia planu awaryjnego. - Władze Lecha byłyby nieodpowiedzialne, gdyby o tym nie myślały. Moim zdaniem wszyscy w gabinetach Lecha - są to trzy osoby, czyli prezes Klimczak, prezes Rutkowski i dyrektor sportowy Rząsa - zadają sobie pytanie, czy John van den Brom może odwrócić tę kartę. Czy on ze swoim sztabem są jeszcze w stanie coś zbudować? Czy nie doszedł do momentu, w którym nie rokuje? - powiedział Tomasz Włodarczyk w "Sportowym Poranku".

Jak się okazuje, sporym problemem w Lechu Poznań jest John van den Brom oraz jego współpracownicy. - Mnóstwo sygnałów z wewnątrz klubu dociera, że problemem jest sztab, John van den Brom, Denny Landzaat i sposób, w jaki pracują. Piłkarze sobie tego nie chwalą - dodaje Włodarczyk. To by oznaczało, że holenderski trener nie wypełniłby dwuletniego kontraktu i nawet awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy nie dałby mu pewności co do dalszej pracy w Poznaniu.

John van den Brom poprowadził Lecha Poznań w jedenastu meczach we wszystkich rozgrywkach i zdołał wygrać wyłącznie trzy spotkania (dwie wygrane w el. LKE i jedno zwycięstwo w el. LM). Lech zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy z zaledwie jednym punktem po czterech meczach.