Oficjalnie: Kolejny transfer Wieczystej. Prosto z Wisły Kraków

Wieczysta Kraków udanie rozpoczęła sezon po awansie do III ligi. Piłkarze Franciszka Smudy w trzech meczach wywalczyli 7 punktów i są obecnie wiceliderem grupy czwartej tego szczebla rozgrywkowego. Tracą w tej chwili tylko dwa punkty do rezerw Cracovii. Tylko drużyna, która zajmie pierwsze miejsce, wywalczy bezpośredni awans do II ligi.

Jak już nie od dziś wiadomo, plany właściciela Wieczystej, biznesmena Wojciecha Kwietnia, są znacznie bardziej ambitne, niż tylko gra w III lidze. Głośno zapowiada on, że chce mieć klub w Ekstraklasie. Dlatego też cały czas Wieczysta aktywnie działa na rynku transferowym i szuka wzmocnień, które pomogą jej zostawić ligowych rywali w tyle.

W ostatnich tygodniach do zespołu dołączyli kolejni gracze, którzy mają doświadczenie z gry na boiskach Ekstraklasy. Umowy podpisali Michał Mak, który ostatnio grał w Górniku Łęczna, czy Błażej Augustyn, który grał m.in. dla Legii Warszawa, Jagiellonii Białystok, czy angielskiego Boltonu. Pozyskano także Adriana Klimczaka z ŁKS Łódź.

W piątek Wieczysta Kraków poinformowała na swojej stronie internetowej o sprowadzeniu kolejnego piłkarza ze znacznie silniejszego klubu. To Daniel Hoyo-Kowalski, 19-letni środkowy obrońca Wisły Kraków. Póki co nie ma on szans na grę u Jerzego Brzęczka, dlatego sezon spędzi na wypożyczeniu właśnie w Wieczystej.

Dla zespołu Franciszka Smudy młody piłkarz może być cennym wzmocnieniem. Poznał już bowiem smak gry w Ekstraklasie. W barwach "Białej Gwiazdy" rozegrał w niej jak dotąd sześć spotkań. Poprzedni sezon spędził także na wypożyczeniu, w drugoligowym Hutniku Kraków. Tam rozegrał 28 meczów i strzelił jednego gola.

