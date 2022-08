Trener Lecha odsłonił karty przed meczem z Dudelange. Ci piłkarze na pewno zagrają

Już w czwartek o godzinie 20:30 Lech Poznań podejmie u siebie F91 Dudelange w pierwszym meczu decydującej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Mistrzowie Polski przed własną publicznością mogą zrobić wielki krok ku awansowi do fazy grupowej rozgrywek. Ich sytuacja kadrowa nie jest jednak najlepsza. Trener John van den Brom nie będzie mógł skorzystać z kilku doświadczonych piłkarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo W Lechu Poznań mówią o rewolucji. Nowy trener przeciwieństwem Skorży [Sport.pl LIVE]

Trener Lecha Poznań zdradził część składu na mecz z Dudelange. Ma poważne problemy z obsadą środka obrony

W środę szkoleniowiec Lecha wziął udział w konferencji prasowej przed meczem z Dudelange. W rozmowie z dziennikarzami zdradził, że jest zmuszony nieco eksperymentować, zwłaszcza jeśli chodzi o zestawienie formacji obronnej. Podał nawet konkretne nazwiska piłkarzy, których na pewno zobaczymy na boisku.

Juventus stawia ultimatum ws. transferu Depaya. Ma już alternatywę

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

- Od 1. minuty wystąpią Antonio Milić oraz Maksymilian Pingot. Obaj są lewonożni, więc to nie jest idealne zestawienie środka defensywy, lecz ze względu na sytuację kadrową, musimy tak zagrać - powiedział. Holender nie może bowiem skorzystać ze swoich podstawowych stoperów. Bartosz Salamon do treningów ma wrócić dopiero we wrześniu. Urazu doznali także Lubomir Satka i sprowadzony latem Filip Dagerstal.

Do zmiany dojdzie także w bramce "Kolejorza". Między słupkami nie stanie Artur Rudko, który bronił na początku startów Lecha w eliminacjach europejskich pucharów. Ukrainiec również zmaga się z kontuzją i zastąpi go Filip Bednarek.

Pozostałymi piłkarzami, z których nie może skorzystać w czwartek John van den Brom, są Artur Sobiech, Adriel Ba Loua i Alan Czerwiński. Cała trójka dochodzi do zdrowia po przebytych wcześniej urazach.

Lech Poznań - F91 Dudelange. Gdzie i kiedy oglądać? Transmisja TV, stream online

Mecz Lech Poznań - F91 Dudelange rozpocznie się w czwartek 18 sierpnia o godzinie 20:30. Transmisję ze spotkania przeprowadzi TVP Sport. Dostępny będzie także stream online na stronie sport.tvp.pl. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Hit transferowy w Anglii. Według Guardioli Nunes jest jednym z najlepszych na świecie