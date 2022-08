Czeski trener ocenia rywala Rakowa w LKE: Mają problemy

Raków Częstochowa bez problemu poradził sobie ze Spartakiem Trnawa (2:0, 1:0) w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji i awansował dalej. Tym razem polski klub czeka dużo trudniejsza przeprawa. Rywalem drużyny prowadzonej przez Marka Papszuna w czwartej rundzie kwalifikacji będzie Slavia Praga, która wyeliminowała Panathinaikos Ateny (2:0, 1:1).

Jan Suchoparek wypowiedział się na temat rywala Rakowa. "Powinna być lepsza z meczu na mecz"

O najbliższym przeciwniku Rakowa wypowiedział się selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Czech oraz były piłkarz Slavii Jan Suchoparek. - Slavia bywa nierówna. W trzeciej rundzie eliminacji bardzo dobrze spisała się w pierwszym meczu z Panathinaikosem. W rewanżu w Atenach nie było już tak dobrze. Przez 70 minut jej postawa była rozczarowująca, jednak udało się awansować. Oczywiście to świadczy o klasie zespołu, ale widać też, że drużyna jeszcze się zgrywa, dopiero rozpędza i czas działa na korzyść Slavii. Powinna być lepsza z meczu na mecz - powiedział Suchoparek w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Czeski trener wskazał również słaby punkt Slavii Praga. - Slavia nie ma skutecznego napastnika. Brakuje jej Jana Kuchty (został sprzedany zimą do Lokomotivu Moskwa, a latem przeniósł się do Sparty Praga - przyp. red.). To był piłkarz, który w pojedynkę mógł przesądzić o losach meczów. Na początku sezonu widać, że Slavia ma problemy ze zdobywaniem bramek. Bez piłkarza typu Kuchta musi sobie radzić inaczej - dodał Suchoparek.

Pierwsze spotkanie Rakowa Częstochowa i Slavii Praga odbędzie się w najbliższy czwartek o godz. 18:00. Rewanż zaplanowany jest na 25 sierpnia i godz. 19:00.

Do czwartej rundy eliminacji do Ligi Konferencji awansował także Lech Poznań, gdzie zmierzy się z Dudelange. Pierwszy mecz zaplanowany jest czwartek o godz. 20:30, a rewanż odbędzie się 25 sierpnia o tej samej godzinie. Mistrz Polski w poprzednim etapie wyeliminował po dwumeczu islandzki Vikingur Reykjavik (0:1, 4:1).

