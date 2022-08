Carlitos w Legii. Oficjalnie. "Jest w dużo lepszej formie niż trzy lata temu"

To, o czym informowaliśmy od kilku dni, stało się faktem. Legia Warszawa poinformowała o transferze Carlitosa. Hiszpan, który będzie występować z numerem 19, podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Oficjalnie. Carlitos piłkarzem Legii Warszawa. "Może dać dużo więcej Legii niż trzy lata temu"

- Legia to jest Legia - każdego roku może osiągnąć dobry rezultat w lidze. Mogę obiecać, że dam zespołowi wszystko, co mam. Klub dał mi bardzo wiele i chcę oddać przynajmniej tyle, ile od niego dostałem - powiedział Carlitos cytowany przez oficjalną stronę klubu.

- Bardzo się cieszę, że udało nam się pozyskać Carlitosa To piłkarz, który doskonale zna Ekstraklasę. Ma znakomitą technikę, świetny zmysł taktyczny i doskonale odnajduje przestrzenie w polu karnym. Testy motoryczne i sprawnościowe potwierdziły, że Carlitos jest w dużo lepszej formie fizycznej niż trzy lata temu, gdy opuszczał nasz klub. To naprawdę imponujące. Teraz może dać dużo więcej Legii - skomentował ten transfer dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński.

Kwota transferu nie jest znana, ale według wcześniejszych doniesień medialnych Legia musiała zapłacić Panathinaikosowi około 100 tys. euro oraz 200 tys. w bonusach. Więcej o szczegółach tego transferu w TYM MIEJSCU.

Carlitos występował w barwach Legii w latach 2018-2019. Dla stołecznego klubu rozegrał 51 spotkań, w których strzelił 21 goli. Hiszpan do Warszawy przeniósł się po sezonie spędzonym w barwach Wisły Kraków, w którym został królem strzelców ekstraklasy. Po niewiele ponad roku Legia zdecydowała się sprzedać zawodnika do klubu Al-Wahda Abu Zabi. Tam wytrzymał tylko kilka miesięcy i szybko przeniósł się do Panathinaikosu Ateny, gdzie zdobył 18 bramek w 70 spotkaniach.