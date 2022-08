Nowe wieści ws. transferu Carlitosa. Legię czeka spory wydatek?

Carlitos od 2020 roku jest zawodnikiem Panathinaikosu Ateny. W poprzednim sezonie greckiej ekstraklasy napastnik zaprezentował się w 22 spotkaniach, w których zdobył 9 bramek i miał 3 asysty. W ostatnim czasie wiele mówiło się o tym, że trener Ivan Jovanovic nie widzi dalej Hiszpana w swojej drużynie. W sobotę 13 sierpnia pojawiły się informacje, że zawodnik może wrócić na boiska Ekstraklasy.

Carlitos ponownie w Legii Warszawa. W niedzielę przejdzie testy medyczne

Hiszpański napastnik był łączony z Legią Warszawa. Według informacji portalu Meczyki.pl 32-latkowi bardzo zależało na powrocie do stołecznego klubu. W związku z tym zdecydował się on na obniżkę swoich oczekiwań finansowych. Doniesienia te potwierdzał grecki dziennikarz Georgios Sideridis, który napisał na swoim Twitterze, że kluby są blisko osiągnięcia porozumienia.

Teraz wszystko jest już jasne. Jak ustalił portal WP SportoweFakty, wszystko zostało dograne i Carlitos ponownie zostanie piłkarzem Legii. Hiszpan w niedzielę ma wylądować w Warszawie, gdzie przejdzie testy medyczne. Stołeczny klub może mówić o sporym szczęściu, bo Hiszpanem były zainteresowane inne kluby. Trzy były gotowe podpisać z nim kontrakt od zaraz. Czynnikiem decydującym była jednak decyzja samego zawodnika, który ma podpisać dwu lub trzyletni kontrakt.

Sebastian Staszewski z Interii dementuje jednak informacje o tym, że Carlitos rozwiązał kontrakt z Panathinaikosem. Według niego piłkarz podpisze umowę na dwa lata. Legia musi jednak zapłacić za transfer, a Carlitos zostanie jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy. Jak także przekazał w komentarzach pod tweetem, kwota transferu zostanie rozłożona na raty, a zarobki oscylować na poziomie 400 tys. euro rocznie.

Carlitos występował w barwach Legii w latach 2018-2019. Dla stołecznego klubu rozegrał 51 spotkań, w których strzelił 21 goli. Hiszpan do Warszawy przeniósł się po sezonie spędzonym w barwach Wisły Kraków. Po niewiele ponad roku Legia zdecydowała się sprzedać zawodnika do klubu Al-Wahda Abu Zabi. Ten wytrzymał jednak w saudyjskim klubie tylko kilka miesięcy i szybko przeniósł się do Panathinaikosu Ateny.

