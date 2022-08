Gol Legii wywołał kontrowersje. Nawet z trybun widać było "rękę". Marciniak wyjaśnił

Legia Warszawa doskonale radzi sobie w pierwszej połowie meczu z Widzewem Łódź. Choć długo niewiele wskazywało, że zespół Kosty Runjaicia będzie miał aż taką przewagę do przerwy, po golach Johanssona i Kapustki Legia prowadzi 2:0.

Sporo kontrowersji przyniósł drugi gola dla Legii Warszawa. Wszystko za sprawą zagrania do Josue, który przyjmując piłkę, został trafiony w dłoń. Zobaczyli to kibice na trybunach i natychmiast zaczęli gwizdać, bo sędzia akcji nie przerwał. Następnie Josue podał na skrzydło do Wszołka, który dośrodkował piłkę idealnie na nogę Kapustki, który strzałem bez przyjęcia pokonał Ravasa.

Sytuację długo analizował system VAR, uznając gola na 2:0. Jak potwierdził nam Szymon Marciniak, sędziujący to spotkanie, sytuacja dla sędziów była jasna i klarowna. Zagranie piłkarza Legii nie było celowe, a ręka znajdowała się przy ciele. Co więcej, nie można było zastosować przepisu o ręce "ofensywnej", gdyż od zagrania ręką przez Josue, piłkarze Legii wymienili jeszcze kilka podań, a samo zagranie Portugalczyka miało miejsce w środkowej strefie boiska.

