Oficjalnie: Ekstraklasa idzie na rękę Lechowi. Cała naprzód na Dudelange

Lech Poznań wywalczył awans do IV rundy el. Ligi Konferencji Europy. Zespół prowadzony przez Johna van der Broma najpierw przegrał 0:1 z Vikingurem Reykjavik na wyjeździe, ale na własnym stadionie wygrał 4:1 po dogrywce. Teraz mistrzowie Polski powalczą o awans do fazy grupowej LKE z F91 Dudelange.

Oficjalnie: Mecz Lecha Poznań w Ekstraklasie przełożony. Cała naprzód na Dudelange

Lech Poznań postanowił zwrócić się z wnioskiem do władz Ekstraklasy, żeby przełożyć spotkanie z Lechią Gdańsk, pierwotnie zaplanowane na niedzielę 21 sierpnia. Mistrzowie Polski chcą mieć tym samym więcej wolnego między ważnymi meczami z F91 Dudelange w IV rundzie el. Ligi Konferencji Europy. Ekstraklasa przychyliła się do prośby Lecha Poznań i to spotkanie oficjalnie zostało przełożone na inny termin.

Mecz Lech Poznań - Lechia Gdańsk tym samym odbędzie się w środę 31 sierpnia o godzinie 20:30. Teraz przed Lechem dwa ważne mecze z Dudelange, które zdecydują o tym, czy Lech zagra w fazie grupowej europejskich pucharów. Pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek 18 sierpnia w Poznaniu, a rewanż jest zaplanowany na 25 sierpnia w Luksemburgu. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z obu meczów Lecha Poznań w LKE w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.