Piłkarz Lecha otrzymał ofertę z Serie A. Klub go nie puścił

Lubomir Satka jest jednym z piłkarzy, który chętnie opuściłby Lecha Poznań w letnim okienku transferowym. O odejściu piłkarza spekuluje się od kilku miesięcy, a ten miał już nawet otrzymać zapewnienie od klubu, że w przypadku pojawienia się odpowiedniej oferty, nikt nie będzie robił mu problemów z odejściem.

W przeszłości zawodnikiem miały interesować się m.in. Napoli czy Dinamo Zagrzeb. Chorwaci mieli nawet złożyć ofertę za reprezentanta Słowacji, ale ta nie została przyjęta. Tak samo jak niedawna propozycja z Lecce.

Włosi chcieli Satkę

Portal Weszło.com poinformował, że beniaminek Serie A mocno zainteresował się Satką i niedawno złożył za niego ofertę. Za była jednak niezadowalająca dla mistrzów Polski. Włosi mieli zaproponować około miliona euro, ale dla Lecha to dużo za mało.

Klub, który dokonał już kilku wzmocnień przed nowym sezonem, nie był w stanie sprostać oczekiwaniom poznaniaków. Włosi nie wrócili już z kolejną propozycją, a temat został uznany za zamknięty.

Satka zawodnikiem Lecha jest od 2019 roku. Do tej pory zagrał w 94 meczach, strzelił cztery gole. Z klubem wywalczył mistrzostwo Polski w poprzednim sezonie. Satka to 22-krotny reprezentant Słowacji.

26-latek jest wychowankiem Dubnicy, z której wyjechał w 2012 roku do Newcastle United. Satka w Anglii kariery jednak nie zrobił. Piłkarz wypożyczany był do York City i Dunajskiej Stredy, która wykupiła go w 2017 roku. Po dwóch latach sprowadził go Lech.