Lech Poznań poznał rywala. Zmierzy się z postrachem Legii Warszawa

Lech Poznań zrehabilitował się po porażce 0:1 z Vikingurem w pierwszym meczu eliminacji do Ligi Konferencji. Po regulaminowym czasie gry w rewanżowym spotkaniu mistrz Polski wygrywał 2:1 i do rozstrzygnięcia rywalizacji potrzebna była dogrywka. W niej drużyna z Poznania strzeliła kolejne dwa gole i dzięki temu pokonała islandzki zespół 4:1. W ekipie trenera van den Broma na listę strzelców wpisali się Mikael Ishak, Kristoffer Velde, Filip Marchwiński i Afonso Sousa, który w międzyczasie nie wykorzystał jeszcze rzutu karnego. Vikingur odpowiedział trafieniem Danijel Djurić. Jeszcze przed zakończeniem meczu, drużyna z Poznania poznała rywala w następnym etapie tych rozgrywek.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski zaskoczył zachowaniem w debiucie na Camp Nou. "Szybko ogarnął" [Sport.pl LIVE]

Lech Poznań awansował. Rywal już na niego czekał

Od dłuższego czasu było wiadomo, że Lech Poznań w czwartej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji zmierzy się z przegranym dwumeczu Malmo - Dudelange. Po pierwszym spotkaniu tych drużyn znacznie bliżej rywalizacji z mistrzem Polski była ekipa z Luksemburga. Szwedzki zespół nie dał większych szans przeciwnikom i pewnie pokonał ich 3:0.

Jastrzembski: Klub traktował mnie gorzej od nich, bo miałem polski paszport

Rewanżowy mecz był dużo bardziej wyrównany. W pierwszej połowie oba kluby grały powolnie i nie kreowały wielu okazji. W związku z tym po 45 minutach utrzymywał się bezbramkowy remis. Druga część spotkania wywołała więcej emocji. Niedługo po rozpoczęciu gry, w 50. minucie Malmo wyszło na prowadzenie. Bramkę zdobył Mohamed Buya Turay. Zaledwie 120 sekund później drużyna ze Szwecji strzeliła kolejnego gola. Tym razem na listę strzelców wpisał się znany z występów w PSV Eindhoven Ola Toivonen. W tamtym momencie można było zakładać, że rywalizacja została już rozstrzygnięta.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Dudelange nie zamierzało się jednak poddawać. W 56. minucie kontaktową bramkę dla ekipy z Luksemburga zdobył Samir Hadji, a cztery minuty później wyrównał Dejvid Sinani. Do końca meczu wynik się już nie zmienił i Malmo wyeliminowało Dudelange. Tym samym to ekipa z Luksemburga będzie przeciwnikiem Lecha w czwartej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji. Pierwszy mecz tych drużyn odbędzie się w czwartek 18 sierpnia. Warto przypomnieć, że ostatnim razem, gdy Dudelange mierzyło się z polskim zespołem, to Luksemburczycy okazali się lepsi. W 2018 roku w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów wyeliminowali Legię Warszawa (2:2, 2:1).

Raków zrobił swoje i dał powody do dumy. Wjechał do czwartej rundy