Raków dopełnił formalności i awansował. Z kim zmierzy się w IV rundzie LKE?

W pierwszym trzeciej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Raków Częstochowa pokonał Spartaka Trnawę 2:0 po dwóch trafieniach Ivi Lopeza. W czwartek o 18:00 w Częstochowie odbyło się rewanżowe spotkanie tych drużyn.

Raków z awansem do kolejnej rundy. Z kim zagra polska drużyna?

W pierwszej połowie lepsze wrażenie sprawili gospodarze. Częściej utrzymywali się przy piłce, ale nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów i po 45 minutach utrzymywał się bezbramkowy remis. W drugiej połowie Spartak kilkakrotnie zagroził drużynie Marka Papszuna, ale nie zdołał skierować piłki do siatki. Gospodarze przetrwali chwilowy napór Spartaka i zaczęli kolejny raz przejmować inicjatywę. W 68. minucie przewaga Rakowa w końcu przyniosła oczekiwany efekt. Piłkę po podaniu Ivi Lopeza do siatki wpakował Vladyslav Kochergin. W kolejnych minutach gospodarze kontrolowali przebieg gry. Ostatecznie wynik do końca meczu się już nie zmienił i Raków dopełnił formalności, pokonując Spartaka 1:0. Tym samym awansował do czwartej rundy eliminacji do Ligi Konferencji.

W czwartek odbywa także inny mecz, który śledzą kibice drużyny Marka Papszuna. Od 19:30 w Atenach miejscowy Panathinaikos podejuje Slavię Praga. Z jednym z tych klubów Raków zmierzy się w następnej rundzie kwalifikacji. W pierwszym spotkaniu lepsza okazała się czeska ekipa, która nie dała większych szans Grekom i pewnie wygrała 2:0. Panathinaikos stanął przed trudnym zadaniem i żeby awansować do kolejnej rundy, musiał zagrać dużo lepiej niż poprzednio.

