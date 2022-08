Kilku chętnych na Carlitosa, ale Lecha już wśród nich nie ma. Jest inny polski klub

Kilka dni temu portal Sportowefakty.wp.pl poinformował, że Lech Poznań rozważa sprowadzenie Carlitosa. Były król strzelców ekstraklasy miałby rywalizować o miejsce w składzie z Mikaelem Ishakiem, bo w zespole mistrza Polski rozczarował Artur Sobiech, a odpowiedniej jakości nie daje jeszcze Filip Szymczak.

Teraz portal Weszło.com dodał, że temat rzeczywiście istniał, ale jest już nieaktualny. Cypryjskie media poinformowały o zainteresowaniu APOEL-u i Omonii Nikozja. Co ciekawe, powrotem Hiszpana byłaby też zainteresowana Legia Warszawa. W jej przypadku, jak w kilku poprzednich, na przeszkodzie stoją finanse.

Chociaż Carlitos chce odejść z Panathinaikosu, a i sam klub nie jest szczególnie zainteresowany pozostaniem zawodnika, to ten wciąż ma ważną umowę. Grecy chcieliby zarobić na Hiszpanie, a Legii raczej nie będzie stać na zapłacenie kwoty odstępnego. Nadzieją warszawiaków byłoby rozwiązanie kontraktu zawodnika z klubem za porozumieniem stron i pozyskanie go na zasadzie wolnego transferu. Nie wiadomo jednak, czy taka opcja w ogóle wchodzi w grę.

Legia wciąż szuka napastnika. A może Carlitos?

Legia wciąż poszukuje drugiego napastnika po tym, jak latem odeszli z klubu Tomas Pekhart i Szymon Włodarczyk, a dołączył do niego jedynie Blaz Kramer. Co więcej, Słoweniec jest kontuzjowany, musiał przejść zabieg i do treningów wróci za ponad miesiąc.

Legia interesowała się powrotem Pekharta i Aleksandara Prijovicia, jednak w obu przypadkach na drodze również stanęły finanse. Czech ma lepsze oferty z innych krajów, a w kwestii Prijovicia legioniści nie potrafili porozumieć się z jego aktualnym klubem - Western United. Co więcej, Serbem wciąz zainteresowany jest też Raków Częstochowa.

Ewentualne sprowadzenie Carlitosa do Legii oznaczałoby jego powrót do klubu po trzech latach. Hiszpan grał w Warszawie niewiele ponad rok. W 53 spotkaniach zdobył 21 bramek. We wrześniu 2019 roku zawodnik został sprzedany do Al-Wahda Abu Zabi. Wcześniej Hiszpan był piłkarzem Wisły Kraków.