Ciekawy transfer Miedzi Legnica. Sprowadziła piłkarza, którego chciał Eintracht Frankfurt

Miedź Legnica rozpoczął nowy sezon Ekstraklasy od remisu 1:1 z Radomiakiem Radom. Potem zespół prowadzony przez Wojciecha Łobodzińskiego przegrał 1:2 z Wartą Poznań i 1:4 z Wisłą Płock, przez co obecnie znajduje się w strefie spadkowej. Beniaminek jest jednak aktywny na rynku transferowym i sprowadził m.in. Luciano Narsingha (19-krotny reprezentant Holandii) czy Angelo Henriquez (ex Manchester United). Legniczanie dopięli kolejny ciekawy transfer, tym razem z ligi meksykańskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Dziennikarz Sport.pl kontra bramkarz Barcelony. Ale urwał. Bez szans [WIDEO]

Miedź Legnica ściąga młodzieżowego reprezentanta Meksyku. Dawniej chciał go Eintracht Frankfurt

Miedź Legnica poinformował w oficjalnym komunikacie o wypożyczeniu Santiago Navedy do końca sezonu 2022/2023 z Club America. Żaden z klubów nie poinformował, czy w umowie zawarta jest opcja wykupu. Wcześniej portal weszlo.com informował, że Naveda miałby podpisać dwuletni kontrakt z Miedzią Legnica. - To agresywny, dynamiczny i mobilny piłkarz, z niezłym odbiorem i dobrym rozegraniem. Jest to młody chłopak, co również miało wpływ na to, że zdecydowaliśmy się sięgnąć po tego gracza - powiedział trener Wojciech Łobodziński.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Santiago Naveda mógł trafić do Europy już przed rokiem, kiedy interesował się nim Eintracht Frankfurt, czyli zwycięzca poprzedniej edycji Ligi Europy. Wtedy Club America oczekiwał za niego ponad milion euro, czego Niemcy nie zamierzali spełnić. Naveda jest młodzieżowym reprezentantem Meksyku i zajął trzecie miejsce z kadrą U-21 na ostatnim turnieju w Tulonie. Meksykanin będzie rywalizował o podstawowy skład Miedzi m.in. z Szymonem Matuszkiem, Hamzą Bahaidem czy Damianem Trontem.

Santiago Naveda jest wychowankiem Club America i zaczął występować w pierwszym zespole od stycznia 2021 roku i od tej pory zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę w 32 meczach we wszystkich rozgrywkach.