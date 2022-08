Miał zostać gwiazdą ekstraklasy, szalały na jego punkcie miliony. I klops, ma nowy klub

Niespełna pięć lat temu doszło do jednego z najgłośniejszych transferów w historii ekstraklasy. Egy Maulana Vikri podpisał wówczas kontrakt z Lechią Gdańsk. W Polsce był anonimowym zawodnikiem, ale w Indonezji, gdzie mieszka ponad 275 milionów ludzi, nazywali go "indonezyjskim Messim". Jego talent docenili także dziennikarze prestiżowego magazynu "Guardian", którzy umieścili lewonożnego napastnika na liście największych talentów na świecie.

I choć Maulana Vikri był na celowniku Espanyolu czy Interu Mediolan, to w wieku 17 lat trafił do Lechii Gdańsk. To był marzec 2018 roku. Dlaczego wybrał Polskę?

- Lechia może zagwarantować mu regularną grę. Ważnym czynnikiem jest również pobliski meczet. Modlitwa jest bardzo ważna dla większości Indonezyjczyków, zwłaszcza dla muzułmanów. A takimi określa się w Indonezji aż 87,2 proc. ludności. Mogę z pewnością powiedzieć, że to jeden z najbardziej utalentowanych indonezyjskich piłkarzy w swojej grupie wiekowej. Od młodego wieku pokazuje bardzo dobre umiejętności. Jest szybki, ma dobrą technikę i zabójczy instynkt. W dodatku jest zdyscyplinowany - tłumaczył na łamach Sport.pl Dex Glenniza, dziennikarz "Pandit Football".

Jego słowa potwierdzał również Haris Pardede z serwisu "Bola Doang". - Jest bardzo szybki i pewny siebie. Ma dobrą lewą nogę. To zdecydowanie najpopularniejszy zawodnik w Indonezji wśród rówieśników.

O tym, że Indonezyjczyk jest popularny, można było się błyskawicznie przekonać. Tuż po jego transferze Lechia została niespodziewanie najpopularniejszym polskim klubem na Instagramie. A posty ogłaszające transfer Maulany łącznie wygenerowały 211 tys. interakcji. Imponujący wynik biorąc pod uwagę, że na wszystkich platformach Lechię obserwowało wówczas 340 tys. ludzi. Indonezyjczycy bardzo mocno śledzą występy wszystkich swoich rodaków w ligach zagranicznych.

Maulany okazał się niewypałem

Ale Maulany zawiódł. I to kompletnie. W barwach Lechii rozegrał zaledwie 11 spotkań, a na murawie przebywał łącznie przez 132 minuty. W tym czasie nie strzelił gola, ani nie zanotował asysty. W sierpniu 2021 roku Maulany stał się wolnym zawodnikiem i podpisał kontrakt ze słowackim klubem FK Senica.

Ale i u naszych sąsiadów Indonezyjczyk nie potrafił potwierdzić licznych komplementów z przeszłości. W 26 meczach strzelił dwa gole i miał cztery asysty.

W maju rozwiązał kontrakt z powodu problemów finansowych klubu, a teraz podpisał umowę z ViOnem Zlate Moravce, także klubem z Fortuna Ligi.

Wielkiej kariery już pewnie nie zrobi, ale na brak pieniędzy nie powinien narzekać. W końcu na Instagramie śledzi go ponad 2,4 miliona fanów.