Lider ekstraklasy podbił internet "sensacjami XXI w.". "Kocham was, złoto" [WIDEO]

Wisła Płock wybornie rozpoczęła sezon Ekstraklasy. Podopieczni Pavola Stano wygrali do tej pory wszystkie cztery mecze i są liderem tabeli. Ponadto drużyna strzeliła już aż 14 goli, równo dwa razy więcej niż drugie pod tym względem Cracovia i Stal Mielec. Płocczanie bardzo dobrze radzą sobie także w obronie, bo stracili obecnie tylko dwie bramki.

Wisła Płock zachwyca również w Internecie. Kolejny filmik stał się hitem

Wisła Płock nie zachwyca jedynie grą, ale również aktywnością w mediach społecznościowych. We wtorek między innymi na oficjalnym profilu klubu na Twitterze pojawił się filmik, który opowiada dotychczasowe mecze Wisły. Całe nagranie nawiązuje do znanego programu historycznego "Sensacje XX wieku", którego prowadzącym jest Bogusław Wołoszański. "Sensacje XXI wieku, odc. 141 | Wisła Płock liderem. Kochani, w ubiegłym tygodniu ekipa telewizyjna zrealizowała nowy odcinek Sensacji XXI wieku, tym razem o naszym klubie. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego programu, to zachęcamy do obejrzenia" - czytamy we wpisie.

I reakcje są wyłącznie przychylne. "Kocham was", "Nie no, niemożliwi jesteście :)", "Niemożliwie parsknąłem przy „niderlandzki specjalista od taktyki". Złoto.", "David Antonio Alvarez posługujący się pseudonimem operacyjnym "Davo" zadał kolejny cios. Jak się miało okazać później, nie ostatni tego dnia. Przecież to jest taki Wołoszanizm, że trudno o bardziej wyraźny" - piszą zachwyceni kibice i eksperci.

To nie pierwszy raz, gdy pracownicy mediów społecznościowych Wisły popisali się kreatywnością. W maju na kanale Youtube klubu pojawiło się nagranie, w którym zespół z Płocka poinformował o przedłużeniu kontraktu z Piotrem Tomasikiem. Cały film został zainspirowany serią gier wideo GTA. Tego samego miesiąca Płocczanie zakontraktowali Martina Sulka. To kolejny słowacki piłkarz, który dołączył do klubu. Wisła umiejętnie wykorzystała sporą liczbę Słowaków w drużynie i ogłosiła transfer piłkarza w zabawny sposób, nawiązując do popularnej gry wideo Heroes III.

W lipcu portale społecznościowe Wisły ponownie przykuły uwagę wielu fanów. Wówczas klub ogłosił w ciekawy sposób promocję na koszulki meczowe. W sieci zespół z Płocka opublikował klip przypominający reklamę Shopee, która jeszcze kilka tygodni temu irytowała Polaków. "Nie włączajcie, bo tego nie da się odzobaczyć i odusłyszeć. Streścimy wam. Prowadzimy wyprzedaż koszulek z sezonu 2021/2022. Koszulki kupisz zarówno online, jak i stacjonarnie" - czytamy na Twitterze klubu.

W następnej serii spotkań Wisła Płock zagra na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Mecz zaplanowany jest na sobotę 13 sierpnia o 20:00.