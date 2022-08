Kosowski wbija szpilę Lechowi i poleca, skąd brać piłkarzy do ekstraklasy

Polskie kluby w tegorocznych eliminacjach do europejskich pucharów nie mają zbyt dobrych wspomnień z Islandii. W pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji Europy Pogoń Szczecin przegrała 0:1 z KR Reykjavik, natomiast Lech Poznań w takim samym stosunku w trzeciej rundzie eliminacji przegrał z Vikingurem Reykjavik.

REKLAMA

Zobacz wideo Kibice na dachach magazynów i domów, Boniek na balkoniku. Tak Widzew wstawał po upadku Wybierz serwis

Dobra wiadomość dla Legii. Filar defensywy wraca do gry

Wstydliwe porażki polskich klubów na Islandii

Co prawda klub ze Szczecina uniknął konsekwencji tej wstydliwej porażki, ponieważ w pierwszym meczu wygrał 4:1 i awansował do drugiej rundy, ale niesmak po przegranej ze zdecydowanie niżej notowanym rywalem pozostanie przez długi czas. W kolejnej rundzie Pogoń odpadła po dwumeczu z duńskim Broendby.

Lech Poznań z kolei ma rewanż dopiero przed sobą. Choć mistrzowie Polski będą wyraźnym faworytem w starciu z Vikingurem Reykjavik na własnym stadionie, ubiegłotygodniowa porażka nie tylko pokazała, że zespół Johna van den Broma jest w słabej formie, ale po raz kolejny stała się dowodem na to, że islandzkie kluby są w stanie wygrać nawet z mistrzem Polski.

Kosowski radzi polskim klubom

Kamil Kosowski w najnowszym felietonie na łamach "Przeglądu Sportowego" stwierdził, że porażki polskich drużyn na Islandii powinny je skłonić do zwrócenia uwagi na tamtejszych piłkarzy. - Patrząc na to, że ostatnie zwycięstwo polskiego klubu na Islandii miało miejsce w 2006 roku (1:0 Legii z Hafnarfjordur), to może warto zastanowić się nad przyjrzeniem się tamtejszemu rynkowi? - ocenił.

Były reprezentant Polski zwrócił uwagę na szczegół, który mógłby sprzyjać islandzkim zawodnikom w Ekstraklasie. - Islandczycy są zapewne tani, jeśli chodzi o transfery, mają świetną mentalność i nierzadko umiejętności. A jeśli potrafią pokonać polski zespół, to i w naszej lidze daliby radę - dodał.

Lech na rozdrożu. Będzie rewolucja? Odejść może nawet kapitan zespołu

Rewanżowy pojedynek pomiędzy Lechem Poznań i Vikingurem Rekjavik w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy odbędzie się w czwartek, 11 sierpnia o godzinie 20:30.