Pekhart i Prijović nie wrócą do Polski? Jeden klub chce sprzątnąć ich Legii sprzed nosa

W ostatnich dniach głośno było o tym, że Tomas Pekhart i Aleksandar Prijović ponownie mogą zagrać na polskich boiskach. Byli zawodnicy Legii Warszawa byli łączeni nie tylko z byłym klubem, ale także m.in. z Rakowem Częstochowa, którym szczególnie interesował się czeskim napastnikiem.

Rizespor negocjuje z Pekhartem i Prijoviciem

Teraz do grona zainteresowanych klubów oboma piłkarzami dołączył kolejny zespół. Portal Legia.net, powołując się na doniesienia serwisu haberetanik.com informuje, że zarówno Pekhart, jak i Prijović mogą dołączyć do Rizesporu. Drugoligowy turecki klub jeszcze w tym tygodniu planuje osiągnąć porozumienie z jednym z graczy.

Pekhart i Prijović nie są jednak jedynymi zawodnikami, o których stara się Rizespor. Klub z Turcji rozmawiał również z przedstawicielami występującego w serbskim FK Javor-Matis Ivanjica Luki Lukovicia. Jeśli udałoby się go sprowadzić, transfer któregoś z byłych graczy Legii Warszawa byłby mniej prawdopodobny.

Udany okres Pekharta i Prijovicia w Legii

Tomas Pekhart jest obecnie bez klubu po tym, jak wraz z końcem czerwca wygasła jego umowa z Legią Warszawa. Wcześniej czeski napastnik grał w stołecznym klubie przez 2,5 roku, przychodząc do niego z hiszpańskiego UD Las Palmas. W tym czasie rozegrał 90 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 39 goli i zanotował cztery asysty.

Aleksandar Prijović jest z kolei od października 2021 roku zawodnikiem australijskiego Western United. Co prawda jego kontrakt ważny do końca czerwca 2024 roku, ale od dłuższego czasu mówiło się o jego powrocie do Europy, a zwłaszcza do Polski. Serb grał w Legii od lipca 2015 do stycznia 2017 roku. Rozegrał 72 mecze, w których strzelił 24 bramki i zanotował 13 asyst.

Rizespor to 17. drużyna ostatniego sezonu tureckiej Super Lig. W 38. kolejkach zdobyła 36 punktów, wskutek czego była jednym z czterech klubów, które pożegnały się z najwyższym szczeblem rozgrywkowym.