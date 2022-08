Lider ekstraklasy zadziwia. Ależ końcówka. Imponujące zwycięstwo

Zobacz wideo Barcelona ma nowego idola. Lewandowski jak król na Camp Nou [KULISY]

Po raz pierwszy piłka wpadła do siatki już w 12. minucie po strzale Kristiána Vallo, jednak sędzia słusznie odgwizdał spalonego. 24-letni Słowak wpisał się na listę strzelców w 26. minucie, gdy popisał się mierzonym strzałem zza pola karnego. No i Wisła Płock objęła prowadzenie.

REKLAMA

Jakubik skreślony przez PZPN w ostatniej chwili. A Boniek go broni

Beniaminek ekstraklasy zdołał doprowadzić do remisu. Chuca pokonał Bartłomieja Gradeckiego technicznym strzałem z dystansu. 120 sekund później, czyli w 38. minucie, Wisła znowu prowadziła. Vallo przytomnym podaniem obsłużył Davo. 27-letni Hiszpan, latem ściągnięty z UD Ibiza, zdobył swoją czwartą bramkę w tym sezonie. I stał się najskuteczniejszym piłkarzem ekstraklasy. O bramkę mniej ma jego klubowy kolega - Rafał Wolski.

W doliczonym czasie gry zespół z Legnicy dobił Mateusz Lewandowski, który pojawił się na boisku kilka minut wcześniej. A chwilę później gola strzelił jeszcze Marko Kolara, także rezerwowy.

Ostatecznie Wisła Płock wygrała 4:1, ale wynik nie do końca odzwierciedla obraz meczu. Wystarczy rzucić okiem na statystyki. Przegrani stworzyli sobie więcej sytuacji strzeleckich (19 do 15) i oddali niemal tyle samo celnych strzałów (8 do 9). Wśród piłkarzy Miedzi można było wyróżnić Olafa Kubackiego, który do niedawna szkolił się w młodzieżowej drużynie Atalanty Bergamo. - Naprawdę dobry zawodnik. Idzie w pojedynek, odważnie gra, dobra technika użytkowa, dobrze się go ogląda - chwalił go w trakcie meczu Sebastian Mila, były reprezentant Polski.

Wielkie poruszenie w Meksyku. Santiago Naveda zagra w ekstraklasie

Sytuacja w tabeli ekstraklasy

Wisła Płock w poprzednim sezonie zajęła szóste miejsce. Teraz ma znacznie większe ambicje. I na razie idzie jej świetnie. Po czterech kolejkach ma 12 punktów i jest liderem. Beniaminek zajmuje 16. miejsce. W trzech meczach uzbierał tylko punkt.