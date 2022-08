Wielkie poruszenie w Meksyku. Santiago Naveda zagra w ekstraklasie

Miedź Legnica zakończyła minione rozgrywki I ligi na pierwszym miejscu z dorobkiem 77 punktów, dzięki czemu awansowała do ekstraklasy. Teraz władze beniaminka starają się wzmocnić zespół. Tego lata do drużyny dołączyli już m.in. Michael Kostka, Levent Gulen, Luciano Narsingha oraz Jeronimo Cacciabue. Niewykluczone, że za kilka dni zespół wzmocni także Santiago Naveda.

REKLAMA

Zobacz wideo "Robert Ronaldinho". Lewandowski już czaruje na Camp Nou, szczęki opadły

Miedź blisko pozyskania Santiago Navedy. W Meksyku euforia

Jako pierwszy o zainteresowaniu meksykańskim piłkarzem informował portal weszlo.com. "Według naszych informacji Santiago Naveda jest na ostatniej prostej do zostania piłkarzem Miedzi Legnica. Rozmowy między 'Miedzianką' a Club America są w finalnej fazie" - czytamy. Co więcej, w tym tygodniu zawodnik ma przejść testy medyczne. Jeśli te przebiegną zgodnie z planem, wówczas podpisze minimum dwuletni kontrakt z polskim klubem.

Mielcarski wprost: Raków to najlepszy polski zespół w pucharach od czasów Wisły

Jak donosi Michał Matlak, od lat interesujący się meksykańskim futbolem, transfer Navedy budzi ogromne emocje w kraju. Potwierdzeniem tych słów jest zdjęcie opublikowane na Twitterze. Na fotografii widać, jak 21-letni defensywny pomocnik jest oblegany przez dziennikarzy na lotnisku. "Absolutnie każdy transfer rodaka do Europy wywołuje wielkie emocje w Meksyku" - podkreśla dziennikarz.

Już przed rokiem zawodnik mógł dołączyć do jednej z drużyn Starego Kontynentu. Wówczas interesował się nim Eintracht Frankfurt. Jednak temat przenosin do Niemiec ostatecznie upadł ze względu na zbyt duże wymagania finansowe meksykańskiego klubu. Władze Club de Futbol America oczekiwały za piłkarza ponad milion euro.

Naveda to wychowanek La Herradura FC. W jej barwach występował w latach 2006-2013. Następnie trafił do CF America Jugend. Z kolei w 2017 roku pozyskał go Club de Futbol America, a więc 13-krotny mistrz kraju. 21-latek na początku występował w młodzieżowych drużynach, by w styczniu 2021 roku awansować do pierwszego zespołu. W jego barwach rozegrał 32 spotkania, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę. Naveda występuje również w młodzieżowej drużynie Meksyku, z którą zajął trzecie miejsce na ostatnim turnieju U-21 w Tulonie.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Lech żenująco słabo zaczął sezon, a trener jest zadowolony. "To dobry początek"