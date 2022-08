Lech w końcu ma punkt na koncie. Piękny gol Łakomego ozdobą meczu [WIDEO]

Jeszcze kilka miesięcy temu wielu kibiców zachwycało się Lechem Poznań, który w dobrym stylu zdobył mistrzostwo Polski. Latem jednak odszedł - z prywatnych powodów - Maciej Skorża, zastąpił go John van den Brom i wszystko się posypało. Lech przegrał z Rakowem Częstochowa Superpuchar Polski, oraz pierwszą i drugą kolejkę ekstraklasy (0:2 ze Stalą Mielec i 1:3 z Wisłą Płock). Na domiar złego baty dostał też w Europie. Z eliminacji do Ligi Mistrzów wywalił Lecha Karabach, a w pierwszym meczu III rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy lepszy okazał się islandzki Vikingur (0:1).

- Pewnie, że porażka z pasterzami z Islandii boli, ale dla mnie szczytem żenady było, jak dostali piątkę od Karabachu. Lech, zamiast reprezentować nasz kraj, kompromituje go - powiedział Jacek Kazimierski, były reprezentant Polski.

- Lech wygląda jak zespół złożony z piłkarzy, którzy spotkali się pierwszy raz w życiu. A za to należy winić trenera - dodał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl. Okazuje się, że Lech nadal nie złapał formy. W niedzielę "Kolejorz" mierzył się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin.

W pierwszej połowie nie działo się zbyt wiele, ale optyczną przewagę miało Zagłębie, które oddało dwa celne strzały, a Lech zero... Mecz otworzył się dopiero po przerwie. W 58. minucie bramkę dla gospodarzy zdobył Łukasz Łakomy, który popisał się precyzyjnym strzałem z dystansu.

Siedem minut później był już remis. Kacper Bieszczad staranował Joao Amarala, a karnego na gola zamienił Mikael Ishak. Później nie padła już żadna bramka. Najbliżej trafienia był Amaral, który w końcówce meczu trafił w słupek.

Po trzech kolejkach Lech ma jeden punkt i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Zagłębie rozegrało cztery mecze, zdobyło pięć punktów i jest dziewiąte. Prowadzi Wisła Płock, która ma dziewięć pkt po trzech spotkaniach.

Być może dyspozycję Lecha poprawi transfer Carlitosa, byłego napastnika Legii i Wisły Kraków, którego poznaniacy próbują ściągnąć.

