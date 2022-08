Dzień przed meczem Śląsk informuje, że nie wpuści kibiców Widzewa. Szybka odpowiedź

Widzew Łódź po powrocie do Ekstraklasy nie ma imponującego startu. W trzech meczach beniaminek wywalczył trzy punkty. Mimo to gra zespołu Janusza Niedźwiedzia nie wygląda źle. W ostatnim meczu z Lechią Gdańsk łodzianie strzelili dwa gole i w niektórych momentach wyglądali lepiej od gdańskiego zespołu. Dużą rolę w Widzewie odgrywają kibice. Ci nie będą mogli obejrzeć wyjazdowego starcia ze Śląskiem z trybun.

Śląsk Wrocław wydaje decyzję. Kibice Widzewa nie wejdą na wrocławski stadion

Cała sprawa zaczęła się w piątek, nieco ponad 24 godziny przed początkiem meczu Śląska z Widzewem. Władze wrocławskiego klubu wydały komunikat, w którym poinformowały o zamknięciu sektora gości na najbliższy mecz. Powód? Bezpieczeństwo oraz prowokacje zorganizowanych grup kibicowskich.

"Jako organizator i jednocześnie klub piłkarski, który może poruszać się wyłącznie w zakresie dostępnych mu środków i narzędzi prawnych, jesteśmy zmuszeni do odpowiedzialnej reakcji, ograniczającej eskalację wrogich nastrojów. Podjęliśmy tym samym decyzję o zamknięciu sektora kibiców gości podczas meczu Śląsk Wrocław - Widzew Łódź" - tak brzmi komunikat z oficjalnej strony Śląska Wrocław.

Decyzja spowodowała niezadowolenie nie tylko wśród kibiców Widzewa, którzy notabene wybierali się do Wrocławia ponad 1,5 tysięczną grupą, ale też władz beniaminka. W odpowiedzi na komunikat Śląska na oficjalnej stronie Widzewa czytamy: "Decyzja zarządu WKS Śląsk Wrocław S.A. o zamknięciu sektora kibiców gości (trybuny X) na mecz Śląsk Wrocław - Widzewa Łódź, zaplanowanego na 6 sierpnia 2022 roku, jest dla nas zaskoczeniem".

"Potępiamy wszelkie czyny aspołeczne oraz działania zachęcające do przemocy, a także te, które mają miejsce przed meczami. Jednocześnie, stoimy na stanowisku, że odpowiedzialność zbiorowa wszystkich kibiców Widzewa Łódź, jak i kibiców innych klubów, nie jest metodą zwalczania stadionowej agresji. Dodatkowo, podjęcie takiej decyzji na dzień przed meczem może doprowadzić do skutków odwrotnych do zamierzonych" - czytamy na oficjalnej stronie Widzewa.

Decyzję skomentowało także stowarzyszenie kibiców Śląska Wrocław, które również skrytykowało decyzję.

