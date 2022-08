Miał być hit transferowy w Lechu. Krótka piłka od Barnsley

We wrześniu 2020 roku Michał Helik przeniósł się z Cracovii do Barnsley. Polak bardzo dobrze spisuje się w drużynie z trzeciej ligi angielskiej i w zeszłych rozgrywkach został wybrany najlepszym zawodnikiem sezonu. Do tej pory obrońca rozegrał w klubie 89 meczów, w których strzelił siedem goli i zaliczył trzy asysty. W ostatnim czasie media informowały, że przygoda Polaka z Barnsley może dobiec do końca.

Helik jednak nie dla Lecha? Szkoleniowiec Barnsley zabrał głos w tej sprawie

We wtorek Sebastian Staszewski ze Sport Interii przekazał, że Lech Poznań doszedł do porozumienia z Barnsley w sprawie transferu Helika. Według dziennikarza piłkarz miałby przenieść się do mistrza Polski za 1,5 miliona euro plus dodatkowe 500 tysięcy w bonusach. Byłaby to historyczna transakcja w Ekstraklasie, ponieważ żaden inny polski klub wcześniej nie zapłacił za zawodnika więcej, niż miał zamiar zrobić to Lech. Do tej pory największą kwotą, jaką zespół z Ekstraklasy zapłacił za piłkarza do 1,82 miliona euro. Tyle zimą 2020 roku Legia Warszawa zapłaciła za Bartosza Slisza z Zagłębia Lubin.

Niedługo później te informacje zdementował Michael Duff, szkoleniowiec Barnsley - Kilka tygodni temu otrzymaliśmy ofertę, która została odrzucona. Dopóki nie zostanie złożona odpowiednia oferta, Helik pozostanie naszym piłkarzem. On nie zapukał do moich drzwi i nie powiedział, że desperacko chce odejść - powiedział Duff w rozmowie z Barnsley Chronicle.

Nowe doniesienia w tej sprawie przekazał także Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl. Dziennikarz wyjawił, że 26-letni obrońca ma także inne propozycje z zagranicznych klubów. - Z tego co słyszę, to transfer Helika do Lecha nie rozstrzygnie się w ciągu najbliższych dni. Ma opcję zagraniczną i być może w przyszłym tygodniu wszystko będzie jasne. To ona zdaje się być teraz ciekawszą opcją dla zawodnika. Poszedł więc sygnał na Bułgarską, żeby klub raczej szedł po opcję nr 2 - przekazał Włodarczyk w programie "Okno transferowe" na kanale Meczyki.pl.

Wydaje się, że na rozstrzygnięcie przyszłości Helika musimy jeszcze trochę poczekać. Pewne jest, że zawodnik chciałby zmienić klub, aby otrzymać powołanie na mistrzostwa świata w Katarze. Obrońca rozegrał do tej pory siedem meczów w reprezentacji Polski.

