Warta Poznań finalizuje kolejny transfer. To napastnik mistrza Turcji

Warta Poznań zakończyła minione rozgrywki na 11. miejscu, co można uznać za dobry wynik. Jednak aspiracje drużyny Dawida Szulczka na kolejny sezon są wyższe. Zespół chce włączyć się do rywalizacji o trofea. W związku z tym dokonano już pięciu wzmocnień. Do klubu dołączyli obrońcy: Kamil Kościelny, Dimitris Stavropoulos oraz pomocnicy: Miłosz Szczepański, Maciej Żurawski i Miguel Luis. Teraz drużynę wzmocnił także napastnik.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska: "To było wielkie marzenie Roberta"

Warta Poznań pozyskała kolejnego zawodnika. To napastnik mistrza Turcji

W piątek poznański klub oficjalnie potwierdził pozyskanie Enisa Destana z Trabzonsporu. 20-latek zasili szeregi Warty na zasadzie rocznego wypożyczenia. Jednak drużyna Szulczka nie będzie miała prawa pierwokupu.

- Moim wielkim marzeniem było zagrać gdzieś w Europie i mam nadzieję, że uda mi się spełnić to marzenie w Warcie Poznań. Chciałbym się tu przede wszystkim rozwinąć jako piłkarz, a wierzę w to, że swoją grą, bramkami i asystami pomogę drużynie. Chciałbym w tym sezonie strzelić ok. 10-15 goli w ekstraklasie. Wiem, że to ambitny plan, ale wierzę w to, że uda mi się go spełnić - mówił turecki piłkarz, cytowany przez oficjalną stronę poznańskiego klubu.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Wielkie zmiany w Warcie Poznań. Klub ma nowego właściciela

Enis Destan rozpoczynał karierę w zespole Altinordu, uznawanym za jedną z najlepszych akademii piłkarskich w Turcji. Po udanej pierwszej połowie ubiegłego sezonu, w styczniu za 600 tysięcy euro wykupił go Trabzonspor, późniejszy mistrz kraju. Od początku było jasne, że w tureckiej drużynie nie będzie miał szans na regularną grę. Przez pierwsze pół roku rozegrał tylko 69 minut, dlatego władze klubu podjęły decyzję o wypożyczeniu 20-latka. O zawodnika walczył także Górnik Zabrze, ale wybór padł ostatecznie na Wartę.

Raków praktycznie poznał rywala w walce o LKE. Wzór dla polskich klubów

Poznaniacy wierzą, że Enis Destan będzie rozwiązaniem problemów drużyny Dawida Szulczka w ofensywie. Owe kłopoty powstały po odejściu z klubu Franka Castenedy. W pierwszych trzech kolejkach ekstraklasy Warta Poznań odniosła jedno zwycięstwo (2:1 nad Miedzią Legnica) i zanotowała dwie porażki (0:4 z Wisłą Płock i 0:1 z Rakowem Częstochowa). Aktualnie znajduje się na 14. miejscu w tabeli.

Sport.pl nadaje prosto z Barcelony

Prezentacja Roberta Lewandowskiego. Pierwszy mecz Polaka w barwach Barcelony na Camp Nou. A także reakcje kibiców, obrazki ze stadionu oraz miejsc, które właśnie teraz stają się sportowym i nie tylko sportowym domem kapitana reprezentacji Polski. To wszystko można śledzić na Sport.pl dzięki relacjom specjalnego wysłannika Dominika Wardzichowskiego. Obrazki, smaczki, relacje na żywo, zdjęcia i wideo. Do śledzenia w Sport.pl, a także na Instagramie i TikToku.