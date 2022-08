Cracovia zatrzymana. Kuriozalny samobój w ekstraklasie [WIDEO]

Trudno szukać logiki w rozgrywkach ekstraklasy. Po trzech kolejkach większość fanów zachwycała się Cracovią, która nie dość, że nie straciła żadnej bramki, to jeszcze odniosła trzy przekonujące zwycięstwa (2:0 z Górnikiem Zabrze, 2:0 z Koroną Kielce i 3:0 z Legią Warszawa). W piątek miała odnieść czwarte. W końcu mierzyła się ze Stalą Mielec, dopiero 14. zespołem poprzedniego sezonu ekstraklasy.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska: "To było wielkie marzenie Roberta"

Zero, zero, zero. Lech Poznań wygląda jak zespół z przypadku. Oto winny

A jednak już w pierwszej połowie drużyna Jacka Zielińskiego nie potrafiła zbudować przewagi, to gospodarze wyglądali lepiej. I choć Stal miała dużo szczęścia przy pierwszym trafieniu, to zasłużyła na prowadzenie. W 43. minucie piłkarze Adama Majewskiego mieli rzut wolny. Do piłki zagranej w pole karne dopadł Mateusz Matras i głową podał wzdłuż bramki. Niefortunną interwencję zanotował Kamil Pestka, który chciał wybić piłkę, ale wpakował ją do własnej bramki.

Wielkie zmiany w Warcie Poznań. Klub ma nowego właściciela

W 57. minucie sytuacja Cracovii zrobiła się już piekielnie trudna, bo David Jablonsky obejrzał drugą żółtą kartkę, a sędzia wskazał na 11. metr. Jedenastkę na bramkę zamienił Maciej Domański.

Później nie padły już żadne bramki, choć mogły. Bartosz Mrozek zanotował cztery udane interwencje, a Karol Niemczycki trzy.

Po czterech kolejkach Cracovia ma na swoim koncie dziewięć punktów, a Stal siedem. Wcześniej Stal ograła 2:0 Lech Poznań, zremisowała z Radomiakiem 1:1 i postawiła się Rakowowi Częstochowa, choć przegrała 2:3. W następnej kolejce "Pasy" zmierzą się w Krakowie z Piastem Gliwice, zaś Stal zagra w Zabrzu z Górnikiem.

Sport.pl nadaje prosto z Barcelony

Prezentacja Roberta Lewandowskiego. Pierwszy mecz Polaka w barwach Barcelony na Camp Nou. A także reakcje kibiców, obrazki ze stadionu oraz miejsc, które właśnie teraz stają się sportowym i nie tylko sportowym domem kapitana reprezentacji Polski. To wszystko można śledzić na Sport.pl dzięki relacjom specjalnego wysłannika Dominika Wardzichowskiego. Obrazki, smaczki, relacje na żywo, zdjęcia i wideo. Do śledzenia w Sport.pl, a także na Instagramie i TikToku.

https://www.sport.pl/sport-pl-z-barcelony

https://www.instagram.com/sport.pl/

https://www.tiktok.com/@sportpeel