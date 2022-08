"Piłkarz, którego Polska nie ma. Przez szklane zdrowie nie podbił topowych lig"

Wisła Płock znakomicie rozpoczęła sezon ekstraklasy. Po trzech kolejkach drużyna Pavola Stano jest liderem tabeli z kompletem punktów. Spory wpływ na postawę zespołu z Płocka ma Rafał Wolski. 29-latek zdobył już trzy bramki oraz zaliczył jedną asystę. Polaka ogląda się z wielką przyjemnością, a eksperci uważają, że to ogromnie utalentowany piłkarz. Co zresztą potwierdza, jeśli tylko jest zdrowy.

Rafał Wolski zasługuje na grę w reprezentacji. "To piłkarz, którego Polska nie ma"

Niestety Wolskiemu często przytrafiają się kontuzje. Najpoważniejszą było zerwanie więzadeł krzyżowych. Co więcej, wspomniany uraz przytrafił mu się aż trzykrotnie. "To właśnie to szklane zdrowie sprawiło, że Rafał nie podbił topowych zagranicznych lig. A papiery na to miał. Poruszał się po murawie z ogromną lekkością i każdy kontakt z piłką pokazywał, że mamy do czynienia z bardzo utalentowanym piłkarzem" - pisał dziennikarz Sport.pl Aleksander Bernard.

Pod wrażeniem piłkarza jest także trener Wisły Płock. Stano uważa, że 29-latek powinien ponownie otrzymać szansę gry dla reprezentacji Polski. - To piłkarz potrafiący zrobić z piłką wyjątkowe rzeczy, niezwykle kreatywny. Moim zdaniem kadra w tej chwili takiego nie ma i na pewno Rafał dałby jej coś nowego - mówił przed kilkoma dniami w rozmowie z "Super Expressem".

Takie samo zdanie wyraził podczas konferencji prasowej przed poniedziałkowym meczem ligowym, w którym Wisła zmierzy się z Miedzią Legnica. - Przed sezonem powiedziałem, że Rafał Wolski jest piłkarzem, którego Polska nie ma - podkreślił szkoleniowiec.

29-latek rozegrał siedem spotkań dla seniorskiej drużyny narodowej, w których strzelił jedną bramkę. Ostatni raz zagrał w meczu towarzyskim z Meksykiem w 2017 roku.

Jeszcze w poprzednim sezonie Rafał Wolski był tematem rozmowy pomiędzy Czesławem Michniewiczem a Maciejem Bartoszkiem. Wówczas selekcjoner mówił, że "nie może powołać do reprezentacji piłkarza po dwóch świetnych meczach w ekstraklasie". Jednak teraz może zmienić zdanie. Jeśli Wolski zagra bardzo dobrą rundę w lidze i nie będą mu doskwierać urazy, to najprawdopodobniej pomocnik Wisły Płock powalczy o powołanie na mistrzostwa świata w Katarze.

