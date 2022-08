Transferowy niewypał? Wrócił do ekstraklasy po dwóch latach i już jest na wylocie. Odmówił

Zagłębie Lubin nie zaczęło najlepiej bieżącego sezonu w Ekstraklasie. Po trzech meczach podopieczni Piotra Stokowca mają na koncie cztery punkty. W czwartej kolejce zmierzą się z Lechem Poznań. W meczu na pewno nie wystąpi Damjan Bohar, który decyzją prezesa klubu został przesunięty do rezerw. Powód? Niesubordynacja.

Damjan Bohar w rezerwach Zagłębia Lubin. Decyzja prezesa klubu

Władze Zagłębia sprowadziły tego lata Damjana Bohara z zamysłem, że ten znów będzie wiodącą postacią drużyny. Pozyskanie słoweńskiego napastnika z NK Osijek kosztowało lubinian 250 tysięcy euro. Póki co Bohar drugiej przygody z Zagłębiem nie może zaliczyć do udanych. W trzech meczach rozegrał zaledwie 80 minut. Było to na inaugurację sezonu. Później murawy już nie powąchał. Teraz ma kolejne kłopoty.

W miniony weekend rezerwy Zagłębia Lubin rozegrały w drugiej lidze mecz ze Śląskiem Wrocław. Do udziału w tym spotkaniu oddelegowany został Bohar, który miał tym samym podtrzymać rytm meczowy i pomóc zapleczu w spotkaniu derbowym. Słoweniec odmówił jednak gry w drugoligowym starciu, co nie spodobało się władzom klubu. Piłkarza czekają niemałe konsekwencje, o czym Zagłębie poinformowało w specjalnym komunikacie.

"Damjan Bohar w ostatnim czasie odmówił udziału w meczu 3. kolejki eWinner 2. ligi, w którym zespół KGHM Zagłębia II Lubin zmierzył się z rezerwami Śląska Wrocław. W konsekwencji Prezes Zarządu Zagłębia Lubin podjął decyzję o nałożeniu dotkliwej kary finansowej na zawodnika, a także o przesunięciu Bohara do drugiej drużyny na czas nieokreślony" - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

