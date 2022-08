Prijović z czerwonym światłem. Trener Legii tłumaczy

- Potrzebujemy doświadczonego łowcy bramek. Jesteśmy tego świadomi i potrzebujemy go jak najszybciej. Poruszyłem ten temat również w rozmowach wewnętrznych i chcę, by wszyscy byli tego świadomi - powiedział w czwartek trener Legii Warszawa, Kosta Runjaic.

Priorytetem stołecznego klubu na rynku transferowym pozostaje sprowadzenie napastnika. Chociaż po odejściu Tomasa Pekharta do Legii trafił Blaz Kramer, to Słoweniec już na początku kariery w nowym klubie doznał kontuzji. Mimo że początkowo jego przerwa miała potrwać kilkanaście dni, to w czwartek klub poinformował, że zawodnik będzie musiał przejść zabieg i do treningów wróci za około półtora miesiąca.

To na pewno nie poprawiło nastroju Runjaiciowi, który od początku sezonu w ataku stawiał na Macieja Rosołka. 20-latek, który nie jest nominalnym napastnikiem, grał jednak słabo. Niewiele lepiej prezentował się jego zmiennik - Ernest Muci.

W Legii są świadomi konieczności sprowadzenia napastnika, ale od kilku tygodni idzie im to bardzo kiepsko. Klub odrzucił możliwość zatrudnienia Nemanji Nikolicia, który został zaproponowany Legii jako wolny agent. Kilkanaście dni temu pojawiła się możliwość sprowadzenia Aleksandara Prijovicia, ale teraz wiele wskazuje na to, że i ten temat jest już nieaktualny.

Prijović nie trafi do Legii?

- Podczas poprzednich konferencji wspominałem, że nie możemy sobie pozwolić na błędy w polityce transferowej. Oczywiście, zgłaszają się do nas agenci z zawodnikami, ale albo oni nie pasują profilem do nas, albo jakościowo nie przystają do naszego klubu. W kwestii Prijovicia są obostrzenia natury kontraktowej, na razie nie może do nas trafić - powiedział Runjaic, który przyznał, że w obliczu trudności z pozyskaniem Prijovicia, Legia wznowiła rozmowy z Pekhartem.

- Rozmawiamy i mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć porozumienie. Jesteśmy pod presją i to nie zawsze dobrze, jak klub jest zmuszony do wykonania transferu. Taka jest jednak rzeczywistość - musimy z nią stanąć twarz w twarz. Jest to moje pierwsze okno transferowe w tym klubie. Nie mogę zapominać, że moim głównym zadaniem jest przygotowanie drużyny do kolejnego meczu. Na razie na tym się skupiam - powiedział Niemiec.

W piątek Legia zagra u siebie z Piastem Gliwice. Początek meczu o 20:30.