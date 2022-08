Rewolucja w Legii Warszawa. Plan: pięć transferów. "Lista priorytetów"

Najgłośniejszymi transferami wychodzącymi z Legii Warszawa były te Mateusza Hołowni, Rafy Lopesa i Mateusza Wieteski. Szczególnie ten ostatni odbił się dużym echem. Obrońca trafił do Clermont Foot za 1,3 mln euro, co jest rekordem transferowym francuskiego klubu. Do Warszawy trafili: Makana Baku, Paweł Wszołek i Rafał Augustyniak, wykupiono także Maika Nawrockiego.

A to być może nie koniec transferów Legii Warszawa. Zdaniem Pawła Gołaszewskiego władze klubu rozważają jeszcze pięć wzmocnień. - Lista priorytetów to jest absolutnie sprowadzenie: po pierwsze, środkowego obrońcy, czyli następcy Mateusza Wieteski. Po drugie napastnika, po trzecie środkowego pomocnika do rotacji z Bartoszem Kapustką, po czwarte - kolejnego środkowego obrońcy na równi ze skrzydłowym - powiedział dziennikarz w programie Meczyki.pl.

Chęci to jedno, a co z możliwościami. Tu Gołaszewski widzi pewne ograniczenia Legii. - Trzeba pamiętać, że klub porusza się w kwotach transferowych takich, jakie wywalczy Jacek Zieliński na podstawie innych transferów. Tyle będzie mógł wydać. Dyrektor sportowy to bardzo rozgranicza, bo to, że kogoś sprzeda za - powiedzmy - 1,3 mln euro, to nie znaczy, że on tyle może zainwestować w nowych piłkarzy. Część tych pieniędzy trzeba przenieść do budżetu płacowego - kontynuował.

Obecnie pozycję środkowego obrońcy prawdopodobnie pokryje właśnie Augustyniak. Wiadomo jednak, że nie jest to jego nominalna pozycja, dlatego klub może chcieć kupić piłkarza na tę pozycję, aby reprezentant Polski mógł wrócić do linii pomocy, gdzie występował przez większość kariery. W kontekście linii ofensywnej dużo mówi się o zainteresowaniu Aleksandarem Prijoviciem. Jednak warto podkreślić, że napastnikiem zainteresował się też Panathinaikos Ateny.

Legia rozegrała dwa mecze w ekstraklasie. Pierwszy wygrała 2:0 z Zagłębiem Lubin, ale w drugim poniosła dotkliwą porażkę 0:3 z Cracovią. Kolejnym rywalem będzie Piast Gliwice. Spotkanie zostanie rozegrane w piątek, 5 sierpnia o godz. 20:30.

