"Kosmiczna kompromitacja" kibiców Lecha Poznań. "Coś niewyobrażalnego"

W czwartek 28 lipca Lech Poznań rozegrał w Gruzji rewanż z Dinamem Batumi w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji. Mistrz Polski zremisował to spotkanie 1:1, ale dzięki triumfowi 5:0 w pierwszym meczu awansował do kolejnego etapu tych rozgrywek.

Wojciech Hadaj ostro krytykuje kibiców Lecha Poznań. "To coś niewyobrażalnego"

Po zakończeniu rywalizacji więcej mówiło się nie o przebiegu spotkania, ale o zachowaniu kibiców Lecha Poznań. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać, że na jednej trybunie zasiedli pseudokibice mistrza Polski i Spartaka Moskwa. Obie ekipy rzucały różnymi przedmiotami na niższe sektory, gdzie znajdowali się fani Dinama Batumi. Jeszcze przed rozpoczęciem meczu kibole Lecha i Spartaka wdali się także w bójkę z sympatykami gruzińskiej drużyny. Więcej o wspólnej przeszłości obu grup kibicowskich można przeczytać tutaj.

Zachowanie kibiców Lecha skrytykował Wojciech Hadaj. - Dalej utrzymujecie kontakt z kibicami drużyny tego zwyrodnialca? To jest coś niewyobrażalnego. To kosmiczna kompromitacja, że wy będący na meczu w Batumi, byliście na jednym sektorze z tymi sk....mi ze Spartaka. Powinniście tę zgodę zakończyć już wiele miesięcy temu. Jeżeli kibice Lecha Poznań w dalszym ciągu bratają się z kibicami Spartaka Moskwa, drużyny, której kibicem jest zwyrodnialec Putin, morderca Putin, gnida Putin, to jest to szokująca informacja - powiedział Hadaj w swoim programie na kanale Weszło TV.

Lech Poznań po wyeliminowaniu Dinama Batumi w kolejnej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji zmierzy się z islandzkim Vikingurem Reykjavik. Pierwszy mecz odbędzie się w najbliższy czwartek o 20:45. W przypadku awansu do następnego etapu tych rozgrywek mistrz Polski zagra z przegranym dwumeczu Malmoe FF (Szwecja) - Dudelange (Luksemburg).

Wojciech Hadaj przez wiele lat był spikerem Legii Warszawa. Znany ze swoich bezkompromisowych opinii Hadaj w 2018 roku wydał również książkę pod tytułem "Moja Legia. 23 lata za kulisami największego klubu w Polsce" (wydawnictwo Oficyna 4eM).

