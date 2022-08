Raków idzie na transferowy rekord. Tyle za Polaka jeszcze nie zapłacili

Raków Częstochowa zbroi się przed kolejnymi meczami w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. W III rundzie zespół Marka Papszuna podejmą Spartaka Trnavę, a w ostatniej rundzie zwycięzca tego dwumeczu zmierzy się z lepszym z pary Slavia Praga - Panathinaikos Ateny.

Raków Częstochowa chce pozyskać Bartosza Nowaka. Transfer jeszcze w tym tygodniu?

Bartosz Nowak to jeden z ważniejszych piłkarzy Górnika Zabrze. Nie dziwi więc fakt, że jego pozyskaniem zainteresował się Raków Częstochowa, a więc jeden z lepszych polskich zespołów ostatnich lat. Wicemistrzowie Polski pierwszą ofertę za pomocnika złożyli już kilka tygodni temu. Wówczas oferowali 250 tysięcy euro.

Według najnowszych informacji portalu WP SportoweFakty aktualnie Raków oferuje zabrzanom 400 tysięcy euro. To prawie połowa tego, ile Nowak ma wpisane w kontrakcie. Jego klauzula wynosi 1 milion euro. Zdaniem dziennikarzy oba kluby są blisko porozumienia, ponieważ kwota oferowana aktualnie przez wicemistrza Polski odpowiada władzom Górnika. Choć ostateczną decyzję podejmie Rada Nadzorcza klubu z Zabrza, to wydaje się, że do transferu może dojść jeszcze przed startem IV kolejki Ekstraklasy. A w niej Górnik zmierzy się właśnie z Rakowem Częstochowa.

Bartosz Nowak jednym z rekordowych transferów Rakowa?

Jeśli Bartosz Nowak rzeczywiście trafiłby do Rakowa Częstochowa za 400 tysięcy euro, to stałby się jednym z droższych piłkarzy w szeregach wicemistrza Polski. Według transfermarkt.de najwięcej zapłacono za Deiana Sorescu (800 tysięcy euro). Drożsi od Nowaka byliby także Bogdan Racovitan oraz Fabio Sturgeon. Pomocnik stałby się najdroższym Polakiem kupionym przez Raków Częstochowa.

Najdroższe transfery Rakowa Częstochowa: